也門胡塞武裝再被美國列入特別指定全球恐怖組織

美國拜登（Joe Biden）政府1月17日宣布，也門胡塞武裝（Houthis）再被列入特別指定全球恐怖組織（Specially Designated Global Terrorist，SDGT）名單，不過胡塞武裝回應指，不會暫停攻擊前往以色列的船隻。



路透社引述三名華府官員報道，胡塞武裝襲擊紅海航行的船隻，符合恐怖主義的定義，因此決定再次將該組織列入名單上，旨在阻截流向胡塞武裝用於攻擊或騎劫紅海主要航道船隻的資金及武器。

另一名官員表示，華府會繼續打擊伊朗的惡意影響力，形容胡塞武裝可以決定是否與伊朗分道揚鑣，並指如果對方停止在紅海攻擊，美國或考慮將該組織除名。

美國在特朗普（Donald Trump）政府任期完結前，將胡塞武裝列入恐怖組織名單，但引來部分國會議員、聯合國及人道組織的憂慮，制裁或導致糧食及燃料等物資無法運往飽受內戰影響的也門民眾。

拜登2021年上任後，布林肯就以也門爆發人道危機為由，將胡塞武裝除名。而一名官員指，今次將該組織重新列入SDGT名單，而不是「外國恐怖組織」，是為了華府可以在保障人道援助提供靈活性。