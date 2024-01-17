紅海局勢｜美軍再空襲胡塞武裝目標　路透：歐盟同意組護航任務

紅海緊張局勢持續升溫，1月16日再有一艘懸掛馬耳他國旗、屬於希臘企業的貨船遭到導彈襲擊。繼美國上月號召代號「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian）的護航行動後，消息指歐盟成員國16日也初步同意一項海軍護航行動，以保護船隻免受也門胡塞武裝（Houthis）威脅。另外，美國官員透露，美軍16日再對胡塞武裝在也門控制的地區發動空襲，目標是摧毀對方的4枚反艦彈道導彈。



路透社引述歐洲外交官1月16日表示，歐盟屬下負責外交和國防政策的政治與安全委員會（Political and Security Committee，PSC）初步同意一項護航任務，由有意參與行動成員國合作，為紅海商船護航。

冀最遲2月19日前完成籌組

行動目標是最遲在2月19日前完成籌組，並盡快投入運作。 多位歐洲外交官表示，鑑於該地區的緊張局勢，希望進程能夠加快。但針對此消息，歐盟對外行動署（EEAS）拒絕證實。

美國上月號召其他國家，參加代號為「繁榮衛士行動」的紅海巡航任務，但不少歐洲國家態度保留，對項目由美國主導猶豫不決。

美軍目標摧毀4枚反艦彈道導彈

路透社同日引述美國官員透露，繼美國總統拜登（Joe Biden）上星期下令，對胡塞武裝發動首波攻擊以削弱其能力後，胡塞武裝對紅海商船的攻擊仍在繼續，包括15日以反艦彈道導彈，襲擊屬於美國公司的貨船「直布羅陀鷹」號（Gibraltar Eagle）。另希臘消息人士稱，一艘名為「Zografia」、自越南駛往以色列的貨船16日受襲，胡塞武裝其後承認責任。

美方消息稱，美軍16日再次空襲胡塞武裝的目標，以摧毀對方4枚反艦彈道導彈。