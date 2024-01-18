中國外交部發言人建議小馬可斯「讀書」　菲律賓防長：言論下流

民進黨總統候選人賴清德在2024台灣大選中勝出，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）15日發賀文，罕見以下屆「台灣總統」稱呼。中國外交部發言人毛寧16日批評，小馬可斯的言論嚴重違反一中原則，並建議他「多讀讀書」。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）17日指責，稱毛寧的說法低級和下流，侮辱了小馬可斯和菲律賓。



特奧多羅批評，中國外交部發言人發表如此低級和下流的言論，令人感到不幸。其言論侮辱了侮辱了小馬可斯和菲律賓，也貶低了她自己、她所代表的外交部和政黨。 他又補充說，不應該為毛寧的言論驚訝，指對方慣性發表經國家批准的宣傳和虛假資訊。

對於特奧多羅的言論，中國外交部及中國駐菲大使館暫無回應。

小馬可斯向賴清德發賀文 毛寧促「多讀讀書」

針對小馬可斯向賴清德發賀文，毛寧16日上午，中國大陸外交部部長助理農融召見了菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。她又說：「我們建議馬科斯（小馬可斯）總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。」