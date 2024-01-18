英外相：伊朗須停止支持胡塞武裝

撰文：聯合早報
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英國外相卡梅倫（David Cameron）與伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）會談，敦促伊朗停止支持也門胡塞武裝組織。

卡梅倫1月17日出席世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）會議期間，與阿卜杜拉希揚會面。他之後在社交平台X（前稱Twitter）上說：「伊朗必須停止向胡塞武裝組織提供武器和情報，並利用其影響力阻止胡塞在紅海的襲擊。」

「伊朗也必須停止以地區局勢為幌子，肆無忌憚地侵犯別國主權。我向阿卜杜拉希揚外長明確地表達了這一點。」

近來，胡塞武裝組織接連在紅海襲擊過往的國際商貨船，紅海航運安全受到日益嚴重的威脅。英國上週聯合美國對也門境內的胡塞組織目標展開軍事打擊，以示威懾。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）15日告訴議會，包括無人機和巡航導彈基地在內的所有13個計劃目標均被成功摧毀。他和卡梅倫都表明，儘管遭到伊朗、俄羅斯和北約（NATO）國家土耳其的批評，但這次打擊是合理、適度且合法的。

圖為2023年12月5日，有武裝人員站在海灘上。照片背景是2023年11月19日一度被也門胡塞武裝扣押的貨船Galaxy Leader。它停泊在也門塞利夫（al-Salif，暫譯）海岸。（Reuters）

此外，英國外交部17日發聲明稱，卡梅倫當天會見阿卜杜拉希揚時，還對日前伊朗導彈襲擊伊拉克一事表示譴責。

根據早些時候的報道，伊朗革命衛隊15日發射導彈，襲擊以色列位於伊拉克庫爾德地區的「間諜總部」。庫爾德自治區安全委員會16日發聲明稱，伊朗前一晚發射多枚導彈襲擊庫爾德首府埃爾比勒（Erbil），造成至少4名平民死亡、6人受傷。

伊拉克譴責伊朗以毫無根據的「理由」襲擊埃爾比勒，稱這是對庫爾德地區和伊拉克主權的公然侵犯。

英國外交部的聲明說，這次襲擊造成伊拉克和英國雙國籍的邁克爾（Karam Mikhael）死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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