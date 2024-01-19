日本地震：八旬婆婆困72小時獲救　2日後疑因「擠壓症候群」死亡

日本石川縣1月1日發生7.6級大地震，重創當地，死亡人數多達232人。日媒1月18日報道，一名89歲婆婆外節子1月4日時獲救，當時已過黃金72小時，幸婆婆獲救時有意識，惟她在2日後去世，原因疑是「擠壓症候群」，其長子外武志嘆稱「您不必再受苦了，好好休息」。



綜合日本放送協會（NHK）、《中日新聞》18日報道，在1月1日的地震中，外節子與次子外忠司不幸埋在瓦礫下，至1月4日下午消防隊員在輪島市救出89歲母親外節子，惜58歲次子外忠司不幸死亡。外節子獲救時仍有意識，由於當時「黃金72小時」已過，據救援人員講述，外忠司身體餘溫傳給了母親外節子，可能因此讓外節子趕得上獲救。

外節子獲救消息振奮人心，長子外武志以為母親的情況會好轉，惜她在2日後情況急劇轉壞，血壓驟降，不幸離世。據護士稱，她離世前叫着次子「忠司、忠司」的名字。

NHK報道，相信外節子是死於「擠壓症候群」（crush syndrome）。此是指肌肉大範圍受到擠壓傷害，因組織壞死，壞死組織釋出肌紅素（myoglobin）、蛋白、鉀等有毒物質。

長子外武志向日媒表示，父親早逝後，母親便一直照顧他與弟弟，形容是非常善良、善解人意的母親，他稱「很遺憾，已經盡力了，您不必再受苦了，好好休息」。

NHK又報道，目前災區氣溫低，且民眾在長時間避難生活中健康受損，出現非因地震直接死亡的「災害關聯死」案例，截至1月19日，石川縣確認死亡人數為232人，其中14人疑似為「災害關聯死」。

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