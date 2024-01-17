日本地震｜山泥活埋妻兒4人　倖存夫忍痛治喪：你們永遠是我寶物

日本石川縣7.6級大地震發生至今逾半月，日媒1月15日報道，一名在震災中痛失妻子和3名子女的倖存男子強忍悲傷，為摰親主持喪禮。他憶述災難經過和4人過往相處的片段，追悼家人。



《讀賣新聞》15日報道，金澤市42歲警員大間圭介在地震當天攜同妻子晴香、長女優香、長子泰介和次子湊介，一起前往晴香父母位於珠洲市的娘家過年。他們當時圍在客廳被爐休息，但地面突然搖晃，大介於是出外查看是否安全。就在這時，地震再次發生。

大間獨自站在屋外，目睹屋後山泥突然崩塌，將家人所在的房屋掩埋。他沮喪地不斷呼喊四人名字，希望他們能活下去。然而，他們的遺體終在4及5日被發現。圭介對家人的死表示悔疚，「很冷、很恐怖吧？對不起，我沒能救活你們。」

圖為富士新聞網2024年1月15日報道截圖，展示晴香（上）、優香（下）、泰介（左）和湊介（右）在葬禮上的遺照。（YouTube @FNNnewsCH）

他憶起曾和結婚十多年的妻子約定，希望在孩子長大之後，兩個人一起去旅行，如今已成泡影。而想成為醫生的11歲長女曾在他2021年擔任東京奧運警衛前一天寫信給他說，「祝你好運，愛你，等着你回來」，成為他的工作動力。

他又讚揚9歲次子泰介懂事，會主動幫忙倒垃圾、摺衣服，更會用自己的零用錢給家人買禮物，不肯把錢用在自己身上。3歲的次子湊介因為年紀較小，備受全家人寵愛，每次大間下班回家，他都會要大間擁抱、把他舉高高。

感謝你們帶給我這麼一段無法代替的時光，感謝你們的誕生。 你們永遠是我的寶物。 大間在家人的喪禮上致辭

除了妻兒4人，大間當時同在屋中的親人均已罹難。他對只有自己倖存一事感到愧疚，但仍向家人承諾，會努力工作，為他們繼續活下去。

守靈及告別儀式於13、14日舉行。大間致辭時再次向親人們呼喊，「感謝你們帶給我這麼一段無法代替的時光，感謝你們的誕生。 你們永遠是我的寶物。」

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