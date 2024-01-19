菲律賓要聯合盟友勘探南海能源資源

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）說，菲律賓正與美國和其他安全夥伴建立防衛聯盟，以便在南海展開資源勘探。



他1月17日接受彭博社訪問時指出，資源勘探是菲律賓爭取領土戰略的「一攬子計劃的一部份」，並指這是迫在眉睫的事。不過，他沒有透露如何展開資源勘探的細節。

特奧多羅的談話表明，資源勘探很可能成為菲中兩國在南海領土爭端的另一個爆發點。

菲律賓幾乎所有的石油需求都依賴進口。由於當地主要的天然氣田已將近枯竭，馬尼拉一直嘗試在領海內開始勘探能源，而南海地區就擁有豐富的石油和天然氣儲量。不過，中菲兩國不時在南海發生爭執，使得菲方的勘探受阻。

特奧多羅認為，北京在南海的議程可能出於能源利益。「他們想要全權掌控一切，或是令自己成為菲律賓在這個區域勘探或開採資源的唯一合資夥伴。」

中國海警局・中國海警・南海主權爭議・中菲關係：圖為2014年3月29日，一艘中國海警船在中菲有主權爭議的仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef，又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）航行。（Reuters）

他強調，菲律賓不會允許任何不承認馬尼拉有權開發這些資源的聯合勘探活動。「我們的任務是保障國家主權及領土完整，並儘可能確保菲方能和平及不受阻地開採資源。」

對於特奧多羅的談話，中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會回應媒體提問時強調，菲律賓同其他國家發展同盟關係，不得損害中方在南海的合法權益。

她說：「對於涉海爭議，我們始終堅持通過談判協商和平解決，通過制定規則和建立機制管控爭議。在爭議解決之前，通過共同開發開展資源勘探與開採。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

