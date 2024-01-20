菲律賓與加拿大簽署防務合作諒解備忘錄　或促成駐軍協議

菲律賓和加拿大星期五（1月19日）簽署防務合作諒解備忘錄。菲律賓國防部長說，兩國隨後可能達成駐軍協議。



路透社報道，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）一份聲明中說：「我很高興雙方都有強烈的意願深化和加強兩國防務關係。這是一個新的里程碑，且最終可能達成《訪問部隊協議》。」

特奧多羅沒有透露與加拿大可能達成的協議的內容，但現有的菲律賓—美國訪問部隊協議允許數千名美軍進出菲律賓進行軍事演習。

菲律賓國防部說，該備忘錄將啟動兩國國防和軍事機構在軍事教育、培訓交流、信息共享、維和行動和救災等方面的合作。

「我們擁有的最強大資產是彼此之間的相互信任和信心……並且我們以直接、開放和基於規則的方式與對方打交道，這種信任得到加強，並將超越政治變化和時間的考驗。」

此前，菲律賓和加拿大於去年10月簽署合作協議，使用加拿大的暗船探測系統打擊關閉定位發射器以逃避檢測的船隻進行的非法、未報告和不受管制的捕撈活動。

該系統還將增強菲律賓對其領海和專屬經濟區的海域意識。菲律賓在南中國海有主權爭議的海域與中國發生一系列對抗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

