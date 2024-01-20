歐盟博雷利「爆炸言論」：以色列曾資助哈馬斯

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）1月19日公開指控以色列曾資助哈馬斯（Hamas），以削弱巴勒斯坦自治政府。外媒《政治報》歐洲版（Politico Europe）形容此是爆炸性（explosive）的言論。



博雷利是在西班牙巴利亞多利德大學（University of Valladolid）發表有關講話，他19日獲授予榮譽博士學位。

綜合路透社、阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）等報道，博雷利當天先談到要解決以巴衝突，巴勒斯坦有必要建國。這是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）一直反對的方案。

博雷利說道「若我們不這樣做…… 在加沙播下的仇恨種子就會發芽，仇恨與暴力的螺旋式上升將一代又一代留傳下去、一場又一場的葬禮持續下去。」

圖為歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）2023年10月14日在北京舉行記者會。（REUTERS）

博雷利表示「唯一解方是建立兩個國家，（讓以巴）共享他們為之爭戰百年的土地」，他又強講解決方案必須是「由外部強加」實行。

他批評內塔尼亞胡在過去數十年杯葛兩國方案，並指「為了阻止它，他們（以色列）自己甚至製造了哈馬斯。 是的，哈馬斯曾得到以色列政府資助，試圖削弱法塔赫（Fatah）領導的巴勒斯坦自治政府。」

內塔尼亞胡過去均否認有關指控，其外交顧問法爾克（Ophir Falk）回應指「博雷利先生錯了，遠遠不是這位歐盟外交政策主管所指控的尋求加強哈馬斯，內塔尼亞胡總理在2012年、2014年及2021年透過3場大規模軍事行動大力打擊哈馬斯。」

德國之聲（Deutsche Welle）2023年10月曾報道，哈馬斯1980年代成立，並一直反對阿拉法特（Yasser Arafat）領導的巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，PLO）。有傳哈馬斯早期曾獲以色列資助，以扶植可以與PLO對抗的勢力，各方則否認此說法。

《政治報》歐洲版（Politico Europe）20日另引述3名歐盟外交官指，歐盟會在22日與以巴及阿拉伯國家外長會談期間，宣布針對哈馬斯的新一輪制裁。