國內民望低迷　國外與拜登矛盾升溫　內塔尼亞胡執政難持續？

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）自2023年10月7日爆發戰爭，至今超過100天。在這場戰事中，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）成為焦點人物，但他民望低迷，與美國總統拜登（Joe Biden）之間也鬧出愈來愈多矛盾，路透社1月15日指，內塔尼亞胡的執政期或不能持續下去。



路透社1月15日引述以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）1月2日公布的民調稱，只有15%的受訪以色列人希望內塔尼亞胡在以巴戰爭結束後繼續留任。報道指，這民調結果與之前顯示他的支持度急劇下降的調查結果一致。

內文指，內塔尼亞胡沒表現出想離任的迹象，但他的支持者與敵人一致認為，他的執政期或未能持續下去。

報道談到前防長甘茨（Benny Gantz）在民調的支持度急升，另外也有多人正爭取成為內塔尼亞胡的「接班人」，其中包括外長卡茨（Israel Katz）、議員埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）。國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）也被指可能離開政府。

圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年12月10日在耶路撒冷出席內閣會議 。（Reuters）

美國新聞網站Axios於1月14日引述美國官員稱，拜登對以色列的支持在公開場合基本還在繼續，但在幕後，愈來愈多迹象顯示拜登正失去耐心。

內文談到內塔尼亞胡拒絕美國的多項提議，包括拒絕歸還巴勒斯坦稅收收入；在允許人道主義援助進入加沙地帶（Gaza Strip）方面做得不夠；不願認真討論加沙戰後計劃，也不願支持巴勒斯坦自治政府在戰後加沙的管理上發揮作用；不願接受「兩國方案」；嘴上說着減弱攻勢，實際上卻加強對加沙南部的進攻。

內塔尼亞胡1月18日公開表示，他已向傳統盟友美國表明，反對巴勒斯坦立國。