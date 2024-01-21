英軍兩掃雷艦巴林港口相撞　無人傷

英國海軍1月20日指，旗下兩艘掃雷艦在中東國家巴林（Bahrain）一個港口發生碰撞，無人受傷。



路透社報道，事件發生於19日，從網上流傳的片段顯示，英國皇家海軍獵級（Hunt Class）掃雷艦奇丁福爾德號（HMS Chiddingfold）的船尾撞向停在碼頭的桑當級（Sandown Class）掃雷艦班戈號（HMS Bangor）。

海軍發言人奧爾格倫（Edward Ahlgren）在前稱Twitter的社交平台X證實事件，指沒有人受傷，但船身有損毀。他亦指當局已經就事件展開全面調查，並會研究避免同類事件再次發生的方法，而英國會繼續在保障區內商船航行安全中扮演重要角色。

英國獨立海軍新聞及分析網站Navy Lookout提到，奇丁福爾德號並非首次在巴林遇上碰撞事件，它在2021年曾與潘森斯號（HMS Penzance）相撞，結果需要維修三個月。該網站指，獵級掃雷艦在港口內難以操縱，而且易受強風影響，因此難以猜測今次意外的原因。

以巴戰爭持續，也門胡塞武裝（Houthis）在紅海攻擊多艘商船，稱是與哈馬斯（Hamas）站於同一陣線的行為。這些襲擊影響全球貿易，外界亦憂慮供應陷入緊張，部署在波斯灣地區的英美海軍於是聯手採取行動，保障商船安全。