加拿大將調查外國干預大選：中國或將「很不舒服」

撰文：張顥庭 許懿安
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加拿大駐華大使梅倩琳（Jennifer May）稱，加拿大1月29日起就外國干預當地大選舉行首場公開聽證會，料持續數月，將涵蓋虛假訊息及間諜活動等，相信調查會對中國帶來負面影響，令中國政府「很不舒服」。

加拿大廣播公司（CBC）20日播出她的訪問內容，縱然如此，在中加雙邊關係中向前之際，加拿大須就合作與韌性保持平衡。

我認為現實是，這將令中國政府很不舒服。
梅倩琳向節目主持人說

她警告說，即將進行的調查將為北京帶來一些「很不舒服」的時刻。

梅倩琳在訪問談她與中國同行艱難的對話，並告訴主持人為什麼她認為加拿大與中國的關係是「費解的舞伴」。

她稱調查是釐清加拿大在中加關係立場的重要一步：「我認為，作為一個社會，我們能夠解決所有這些問題並真正理解這一切意味着什麼，這對我們來說很重要。」

梅伊告訴主持人稱，加拿大和中國官員就外力干預問題進行幾次艱難的對話。

你知道，我們也受到中方的強烈抵制。這些都是我們提出的開放、坦誠的討論。這些都是艱難的討論，但這是外交的重要組成部份——能夠進行艱難的討論」。
梅倩琳向節目主持人說

她迴避正面回應有關中國未來可能干預加拿大事務的問題，僅稱加拿大應該做好抵禦所有威脅的準備。

我認為……最重要的是我們要努力保持韌性，能夠反擊並能夠確保我們擁有強大、健全的民主制度和程序，這樣無論是來自任何地方的威脅我們都準備好抵禦。
梅倩琳向節目主持人說
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