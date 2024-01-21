德國多區25萬人示威　反對極右政黨驅逐移民計劃

德國極右翼政黨討論大規模驅逐計劃的消息傳出後，引發輿論譁然。德國各地約25萬人上街遊行，反對該政黨。



法媒法新社報道，德國星期六（1月20日）爆發大規模示威，抗議極右翼選擇黨（Alternative für Deutschland，簡稱AfD）驅逐移民和「非同化公民」（non-assimilated citizens）的計劃。

此前，調查媒體「正確調查」網站（Correctiv）在1月10日的報道中披露，AfD成員在一次與極端分子的會議上討論這一驅逐問題，引發了反對該政黨的動員浪潮。

報道引述警方稱，星期六約有3.5萬人高舉「捍衛民主——法蘭克福反對選擇黨」的口號，在法蘭克福（Frankfurt）遊行。

在北部城市漢諾威（Hanover），也有類似數目的民眾參加遊行，其中一些示威者手持「納粹滾蛋」等海報。西部城市多特蒙德（Dortmund）也有3萬人參與示威。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2024年1月11日在科特布斯（Cottbus）出席德國鐵路活動。

從本星期五（19日）到週末，全德國共有約100個地點舉行了示威活動，柏林也於星期日（21日）加入示威。德國公共電視台（ARD）說，星期六總共有25萬人參與遊行。

報道稱，參加選擇黨會議的人中包括奧地利身份主義運動（Indentitarian Movement）的領導人澤爾納（Martin Sellner）。該運動贊同白人民族主義者提倡的取代理論，聲稱非白人移民陰謀取代歐洲本土白人人口。

這次會議的消息在德國引起震動。此時正是選擇黨的民調支持率飆升之際，該黨還將面對東部3個高支持率的關鍵地區的選舉。

總理朔爾茨（Olaf Scholz）等主要政治人士都表明，任何驅逐移民或公民的計劃都等同於對德國民主的攻擊，同時也是對所有人的攻擊。朔爾茨鼓勵所有人挺身而出，為了凝聚力和寬容，也為民主德國。

教堂和德甲聯賽教練也呼籲人們站出來反對選擇黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

