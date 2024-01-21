俄羅斯載6人客機阿富汗墜毀　疑因技術問題偏離航線

一架印度客機1月20日在阿富汗北部巴達赫尚省（Badakhshan）的山區墜毀。阿富汗交通部及民航部官員公布，這部飛機的航線本來不經阿富汗領空，它有可能是因為技術問題偏離航線，之後在雷達上消失。飛機殘骸的搜索正在進行中。



阿富汗哈馬新聞社（Khaama Press，暫譯）此前也報道，這班機偏離原定航線。

阿米里稱，已派出調查小組前往現場，但目前他們沒就空難提供詳細資訊。

俄羅斯航空署21日稱，當局20日傍晚開始，與一部在阿富汗飛行、載有6人的飛機失去聯絡。它是一部法國製的達索獵鷹10（Dassault Falcon 10，DF 10）飛機。

俄航空署稱，在阿富汗失事的飛機執飛的是加亞（印度）-塔什干（烏茲別克）-茹科夫斯基（俄羅斯）的醫療包機航班任務。Khaama Press稱，這架飛機屬於Athletic Group公司和私人。

初步統計機上共有6人，有4名機組人員和2名乘客。惟巴達赫尚省保安官員表示，飛機的型號和機上乘客人數尚未確定。

俄航空署稱，飛機是由俄羅斯飛往印度的，途經烏茲別克。路透社21日的報道稱，它在飛行途中突然在雷達上消失。

俄航空署進一步說，署方正在與阿富汗、塔吉克當局保持聯繫。

曾有消息指，飛機是印度客機，印度民航總局（DGCA）否認。亞洲新聞國際通訊社（ANI）引述DGCA一名高官稱，出事客機非印度定期航班，也不是非定期（NSOP）／包機飛機。

官員稱，墜毀在巴達赫尚省卡蘭-曼詹（Kuran-Munjan）和澤巴克區附近的塔克哈納（ Top Khana）山區的，是一部摩洛哥註冊的DF 10飛機。

印度民航總局在社交媒體X發文稱，失事客機是一部在摩洛哥註冊的飛機：