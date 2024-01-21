日本黑金醜聞︱自民黨支持度創歷史新低　岸田政權倒數在即？

日本自民黨爆政治獻金風暴，事件發酵至今已逾兩個月。目前有3名黨員被刑事起訴，為挽回公眾信心，包括安倍派的黨內三大派系宣布解散。日本時事通信社最新民調顯示，排除在野時期，自民黨支持率創1960年來新低。



受政治獻金醜聞衝擊，自民黨支持率急速滑落。時事通信社在1月的最新民調顯示，排除在野時期，自民黨支持率僅14.6%支持率，創自1960年開始調查以來最低。

據過去所做的民調顯示，自2023年1月到10月，自民黨支持率多在21%到24%間變動，自11月醜聞曝光後支持率持續下滑。分析指出，這代表日本國民已不只聚焦在首相岸田文雄內閣，事件已波及自民黨，且影響持續擴大。

圖為12月14日，日本自民黨政治獻金風暴爆發後，岸田政府撤換涉事內閣。（Reuters）

回顧過去自民黨執政時期，自民黨支持率跌破20%的情況並不常見，就連發生「瑞可利事件」醜聞的1988年到89年間，也沒有跌破20%。

自民黨過去最低支持率為15.1%，出現在麻生太郎內閣的2009年7月，而自民黨隨就在同年8月的眾議院大選慘敗淪為在野黨。這次岸田政府執政下的自民黨支持率，卻比2009年來得更低。

雖然現階段兩大在野黨，立憲民主黨及日本維新會支持率也沒有明顯成長，但「不支持任何政黨」的無黨派受訪者升至66.8%，較上次調查成長4.3個百分點。這意味若在野黨未來能爭取到不滿岸田政府的支持者，自民黨處境將更為嚴峻。