印度學美國？印緬邊境將建圍欄　終結自由入境

緬甸西部與印度相鄰，緬甸衝突爆發後，印度面臨難民湧入的壓力。當地時間1月20日，印度內政部長沙阿（Amit Shah）在一場活動上表示，莫迪政府將在印度與緬甸邊界「築起圍欄」，並考慮結束與緬甸之間的「自由流動制度」，以阻止未經授權的人員進入印度。



據《印度時報》（Times of India）等印媒報道，沙阿是在印度阿薩姆邦（Assam）舉行的警察檢閱儀式上做出的上述表述。

「印度與緬甸的邊界很快就會像印度與孟加拉國的邊界一樣受到保護，」沙阿稱，印度政府很快會在印度與緬甸邊界修建圍欄，限制來自緬甸的人員自由進入印度。據介紹，印度目前與孟加拉國邊境的大部分地區都設置了雙層圍欄。

沙阿表示：「我想告訴我在阿薩姆邦的朋友們，莫迪政府決定在印度與緬甸的開放邊界上築起圍欄，就像我們在印度與孟加拉國的邊界上築起圍欄一樣。」

他補充說，印度正重新考慮印緬「自由流動制度」協議，預計將很快結束緬甸人員自由進入印度的現狀。

印度內政部長沙阿（Amit Shah）社交媒體活動照，2024年1月24日上載。（X @AmitShah）

印度與緬甸之間有上千公里長的邊境線，穿過米佐拉姆邦（Mizoram）、曼尼普爾邦（Manipur）等印度東北部多邦。

基於莫迪政府的「東向行動」政策，自2018年起，印度實施與緬甸之間的「自由流動制度」（FMR），允許一國邊境地區居民無需簽證即可在另一國境內自由旅行最遠16公里。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）和《印度教徒報》（The Hindu）介紹，印度米佐拉姆邦的當地米佐人被認為與緬甸欽人有着共同的種族、社會和文化聯繫。自2021年2月緬甸局勢動盪以來，大批緬甸難民進入米佐拉姆邦避難並滯留。目前米佐拉姆邦收留了約有3萬名緬甸難民。

2023年10月，果敢同盟軍（或稱緬甸民族民主同盟軍）聯合德昂民族解放軍、若開軍、克欽獨立軍等民族武裝，對緬甸撣邦（Shan）、克欽邦（Kachin）等北部多地的軍政府武裝部隊發起攻擊，「1027行動」自此爆發。11月中旬，緬甸西部若開邦（Rakhine）和欽邦（Chin）的兩條新戰線也爆發戰鬥。

自從欽邦發生激烈戰鬥以來，越境進入印度的緬甸難民急劇增加，引發印度國內對於邊境地區安全的擔憂。有消息人士告訴《印度快報》（Indian Express），莫迪政府最新舉措旨在遏制非法移民、毒品和黃金走私的湧入，以及「阻止叛亂組織濫用『自由流動制度』」對印度邊境地區發動襲擊。

本文獲《觀察者網》授權轉載

