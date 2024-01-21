印度：如邊境和平或放鬆對中國投資限制

據路透社1月18日獨家報道，印度一名高級官員稱，如果兩國邊境保持和平，印度可能放鬆對中企投資的嚴格審查。報道還稱，這是印度首次發出信號，談及實施了4年的限制措施可能被取消。



圖為拉達克的班公湖。部份地區是中國及印度有主權爭議的地方。（Getty）

17日，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，印度產業政策高級官員、印度商業和工業部下轄的工業和國內貿易促進部部長拉傑什・庫馬爾・辛格（Rajesh Kumar Singh）對路透社表示，中印邊境緊張局勢已經緩和，這可能會改善兩國之間的投資關係，「一旦我們在那裏的關係穩定下來」，投資規則就可能會改變。不過，辛格沒有給出可能放寬限制的時間表。

他稱，他認為邊境已經穩定，「在投資方面同樣如此，如果一切順利，我相信我們可以恢復正常的商業往來」。「在過去一年左右時間，沒有任何事故發生。所以我在表達商界的普遍願望，期待情況會穩定和改善。」

當被問及印度是否在釋放「中國投資取決於邊界和平」的信號時，辛格聲稱，「你不能一邊讓別人蠶食你的邊界，一邊給予來自那裏的投資紅地氈般的待遇。」

他還宣稱，與近年來印度對外國投資的更大程度放開相比，這些投資限制措施只是稍稍「退了一步」。不過，印度可能最終考慮建立一種類似於美國和澳大利亞的機制，審查來自所有國家的外國投資。辛格補充稱，由於印度希望保持一個「歡迎投資的環境」，目前還沒有做出決定。

中國Vivo：圖為2018年12月14日，印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）一部電單車駛過一座購物商場。商場外牆有展示中國智能手機製造商Vivo廣告板。（Reuters）

自2020年中印發生邊境衝突後，印度加強了對中國企業和投資的審查。近年來，包括華為、小米、中興、OPPO在內的中國廠商均受到印度相關部門調查，且遭到追繳稅款、扣押資產、凍結銀行賬戶等處罰。

去年底，印度方面還以所謂「打擊金融犯罪」為由，逮捕了vivo印度分公司的中國籍臨時行政總裁Hong Xuquan（又名Terry）、首席財務官Harinder Dahiya和vivo顧問Hemant Munjal，此後又將羈押期限延長，檢方甚至在庭審中臨時給法官遞交「密信」，引發爭議。

最終，在當事人提出質疑後，印度法院認定此次逮捕是「非法且無效的」，並作出釋放的命令。印媒報道稱，法院指示三名被告每人繳納20萬盧比的保釋金，並對他們提出了部分條件，如：不得篡改證據，未經審判法院許可不得離開印度，並在法庭上交出護照等。

外交部發言人毛寧當時回應表示，中方正密切關註上述情況。「中國政府堅定支持中國企業維護自身的合法權益，我們敦促印方充分認識中印經貿合作互利共贏的本質，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、透明、非歧視的營商環境。中國駐印度使領館將繼續依法依規為所涉中國公民提供領事保護與協助。」

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