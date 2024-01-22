印度教神廟「建基」被毀清真寺　莫迪親臨揭幕或「拉票拉出禍」？

印度古城阿約提亞（Ayodhya）一大型印度教羅摩神（Lord Ram）神廟1月22日揭幕，該國總理莫迪（Narendra Modi ）為其揭幕。神廟是「建基」於一個清真寺遺址，因此引發爭議。莫迪想藉此為4至5月舉行的大選吸票，同時面臨風險。



這被視為他向印度教徒示好的舉動，也被指是他為其競選連任揭開序幕。莫迪所屬的印度人民黨多年來一直主張修建它，再加上印度將舉行大選，羅摩神廟此時揭幕對莫迪來說具重要的政治意義。

它尚未完全建成，不過莫迪和印度人民黨希望通過開放這座神廟拉票，讓他第3次當選總理。

神廟所在的土地是印度宗教之爭的「暴風眼」。印度教徒相信該處本來就有一座羅摩神廟，1528年被入侵該國的穆斯林統治者拆毀，並在原址興建清真寺。如今新的羅摩神廟又取代1992年被印度教暴徒夷為平地的巴布里清真寺（Babri Masjid）原址。巴布里清真寺被印度教民族主義者摧毀時，觸發全國性騷亂，導致約2,000人死亡，當中大部份是穆斯林。

印度政府為此特定翻新阿約提亞火車站，又興建一個國際機場來迎接朝聖者。但當地穆斯林擔心，隨着朝聖者增加，恐會有激進分子騷擾他們。

印度是一個擁有14億人口的國家，當中以印度教徒佔大多數，羅摩神廟揭幕或有助莫迪贏得印度選民的青睞。但在印度教中，莫迪也並非獲得清一色好評。某些印度教宗教領袖拒絕參加典禮，稱在神廟建成之前不能進行神聖儀式，因此不認可這次開幕典禮。

除此之外，也有包括國大黨在內批評人士指責莫迪煽動宗教緊張局勢。印度最高法院2019年裁定允許在巴布里清真寺（Babri Masjid）原址上興建羅摩神廟，這項有爭議的決定當時已受到穆斯林團體的批評。

莫迪參加揭幕儀式：

這裏之前發生過什麼？