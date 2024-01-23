美國大選2024｜特朗普新罕布什爾州初選領先優勢「擴大至雙位數」
撰文：羅保熙
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繼上周特朗普（Donald Trump）於艾奧瓦州（Iowa）黨團會議以30個百分點的優勢勝出後，美國有線電視新聞網（CNN）最新於新罕布什爾州（New Hampshire）的一項最新民調顯示，特朗普在該州的支持率為50%，而他最接近的競爭對手、前南卡羅來納州州長黑利（Nikki Haley）的支持率為39%。
今年1月初的上一次民調，當時特朗普的支持率為39%，黑利則為32%。隨着佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）退選，兩人的支持率均有所上升。目前，兩人在相關的民調中皆獲得了自2021年以來的最高支持率。但自去年秋季以來，黑利的支持率雖急劇上升，惟仍不足以追趕特朗普，兩者之間的差距再次擴大到兩位數。
有分析認為，對於特朗普的對手來說，新罕布什爾州是最有可能阻止他勝出的最佳機會，也可能是最後的機會。儘管主要對手黑利在艾奧瓦州的表現令人失望，但其競選團隊指出，近半共和黨選民投給了特朗普以外的候選人。黑利的支持者也表示，黑利仍有機會擊敗特朗普，或至少緊隨其後，雖然機會正變得渺茫。
新罕布什爾州的溫和派共和黨人和無黨派人士較多，對曾任南卡羅來納州州長和美國駐聯合國大使的黑利來說有利，她在當地受到擁有大學學歷、居住在郊區的和中間派共和黨選民的歡迎。