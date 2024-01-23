美國大選2024｜特朗普新罕布什爾州初選領先優勢「擴大至雙位數」

繼上周特朗普（Donald Trump）於艾奧瓦州（Iowa）黨團會議以30個百分點的優勢勝出後，美國有線電視新聞網（CNN）最新於新罕布什爾州（New Hampshire）的一項最新民調顯示，特朗普在該州的支持率為50%，而他最接近的競爭對手、前南卡羅來納州州長黑利（Nikki Haley）的支持率為39%。



今年1月初的上一次民調，當時特朗普的支持率為39%，黑利則為32%。隨着佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）退選，兩人的支持率均有所上升。目前，兩人在相關的民調中皆獲得了自2021年以來的最高支持率。但自去年秋季以來，黑利的支持率雖急劇上升，惟仍不足以追趕特朗普，兩者之間的差距再次擴大到兩位數。

左圖：2024年1月16日，美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在新州初選舉行前，於新罕布什爾州阿特金森的競選集會上台發言。右圖：2024年1月16日，美國共和黨總統候選人、美國前駐聯合國大使黑利在新罕布什爾州布雷頓森林一間酒店出席競選集會。（Reuters）

有分析認為，對於特朗普的對手來說，新罕布什爾州是最有可能阻止他勝出的最佳機會，也可能是最後的機會。儘管主要對手黑利在艾奧瓦州的表現令人失望，但其競選團隊指出，近半共和黨選民投給了特朗普以外的候選人。黑利的支持者也表示，黑利仍有機會擊敗特朗普，或至少緊隨其後，雖然機會正變得渺茫。

新罕布什爾州的溫和派共和黨人和無黨派人士較多，對曾任南卡羅來納州州長和美國駐聯合國大使的黑利來說有利，她在當地受到擁有大學學歷、居住在郊區的和中間派共和黨選民的歡迎。