美國伊利諾伊州槍擊8死1傷　槍手自戕亡

美國警方1月22日表示，他們在21及22日在伊利諾伊州（Illinois）芝加哥市郊2間屋內發現8名被槍殺的人。



警方先在21日於伊州威爾縣（Will County）一間屋發現一人被殺，另有7人於22日被發現陳屍在芝加哥西郊喬利埃特（Joliet）兩間屋內。兩個現場相距約9.6公里。槍手南斯（Romeo Nance）最後的住址是其中一間屋。

此外當局相信南斯與一名男子在21遭槍傷有關，但拒絕討論他們手上的證據。

喬利埃特的警方稱，南斯在與德州納塔利亞（Natalia）與執法人員對峙時向自己開槍，最終死亡。

德州梅迪納縣（Medina County）治安官辦公室在Facebook上發布消息，稱接獲電話指一名疑涉伊州殺人案的男子在35號州際公路前往德州。其後來自不同部門的警員與南斯在一個油站對峙，然後南斯對自己開槍。

伊州威爾縣及喬利埃特的警方之前稱，他們不知道南斯的作案動機，但稱他認識那些死者。

警方此前稱，相信受害者是同一個家庭的成員。威爾縣副總警長瓊格爾斯（Dan Jungles）在22日出席記者會時稱，自21日警員已到其中一間後來發現有人陳屍的屋處理一些糾紛，以及阻止南斯返回上址。

在沒有人應門的情況下，警方來到第二及第三間屋，最終分別發現5具及2具屍體。