以巴戰爭逾3個半月　美媒：以色列提議停火2個月　換所有人質獲釋

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）自2023年10月初爆發戰爭，至今仍然持續，美媒1月22日引述消息人士報道，以色列提出最長兩個月的暫時停戰，以換取哈馬斯釋放所有人質。另有美媒22日也引述消息人士指，以色列提議哈馬斯領袖可離開加沙，作為暫時停戰協議一部份。



美媒AXIOS在1月22日引述兩名來自以色列政府的消息人士報道，以色列透過卡塔爾及埃及向哈馬斯方面拋出分階段的方案，內容包括暫時停火長達2個月，以換取哈馬斯釋放在加沙的人質。此方案並未提出全面停戰，但自戰爭開始以來，這是以色列提出最長休火的時間。

協議會分階段推行，首階段是釋放女性、60歲以上男性和身體狀況嚴重不佳的人質。接下來的階段是釋放女軍人、年輕平民男子、男軍人和交出已故人質的遺體。

目前仍有逾130名人質在加沙。美國白宮國家安全委員會中東和北非事務協調員麥格克（Brett McGurk）21日已前往埃及，並將赴卡塔爾參與會談，冀確保談判取得進展。

負責斡旋的卡塔爾與埃及數週以來一直努力彌合以巴兩方之間的分歧，以便有助達成協議。

美媒：以方擬容許哈馬斯高層離開加沙

美國有線新聞網絡（CNN）22日也引述熟悉和談討論的兩位匿名官員報道，以色列提出哈馬斯高級領袖可以離開加沙，作為更廣泛停戰協議的一部份。

報道指出，雖然以巴戰爭長達近4個月，以色列把目標設為徹底催毀哈馬斯，但以方仍未能抓捕或殺死哈馬斯在加沙的最高層領袖，且按以色列估計，哈馬斯仍保有約70%的戰鬥力。

哈馬斯一些高級官員會居住在巴勒斯坦領土以外的地方，包括卡塔爾首都多哈、黎巴嫩首都貝魯特等。