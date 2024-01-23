英國伊莎風暴｜飛機空中狂搖乘客怕到死 驚險降落後全體拍手歡呼
撰文：ETtoday
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英國最近慘遭伊莎風暴（Storm Isha）挾13級狂風襲擊，截至格林威治標準時間下午5時（香港時間下午1時）為止，共有24個航班因為強風被迫放棄降落。
其中，社群網路出現一段影片，一架原本預計飛往英國倫敦的班機在空中猛烈搖晃，最終在機長奮力控制住後驚險降落，此時機艙內傳出乘客們的拍手歡呼聲。
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根據英媒《每日郵報》，英國航空一架班機原本預計從西班牙的伊比薩島（Ibiza）飛往英國倫敦城市機場，然而不巧卻遇上伊莎風暴時速高達144公里的強風吹襲，因此飛機飛行時一路劇烈搖晃。
乘客們深感驚恐不安，害怕這段旅程會讓生命終結，於是開始在機艙內為機長祈禱。
這架班機最後改為降落在吉域機場（Gatwick Airport），從一名渡假乘客分享在社群網站X（前稱推特）的影片可以看到，飛機降落過程一路搖搖晃晃。
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當整架飛機確認平安降落在機場跑道後，霎時整個機艙內傳來為機長鼓掌、歡呼的聲音，甚至還有乘客激動大喊：「加油，老兄！」
伊莎風暴為往返英國的航班在飛行時變得更驚險，甚至還有乘客目睹紅色行李箱被吹落至愛丁堡機場的停機坪，行李箱隨着狂風滾動。
也有航班原本預計從英格蘭曼徹斯特飛往愛爾蘭都柏林，然而卻因為危險的強風而在愛爾蘭海域的空中盤旋多次，最後被迫改道降落法國巴黎，乘客受困在距離預定目的地500英里遠（約804公里）的地方。
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