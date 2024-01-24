CIA發布新片招俄國情報人員當間諜　克里姆林宮指慣常伎倆

美國中央情報局（CIA）在社交平台發布一段新的俄語短片，試圖策反俄羅斯情報人員，為華府充當雙重間諜。克里姆林宮發言人表示，這是美國CIA慣常伎倆，又指CIA把發布短片的社交平台，部份在俄國被禁用，建議改發到俄國社交平台VKontakte。



CIA的短片在其Facebook、X和Telegram官方帳戶發布，畫面顯示名流及高官乘坐房車、參與宴會、收賄，戰場上卻同時有俄羅斯士兵在捱苦。旁白說：「當我們的士兵嚼著腐爛的薯仔、用史前武器開槍，人民為找到工作被迫行賄時，領導層卻為了豪宅和遊艇而出賣國家。」

片中男主角被描繪為35歲的俄羅斯軍事情報機構職員，他熱愛俄羅斯，且曾當過傘兵。他在意識到人民的最大敵人，其實是國家內部的腐敗領導層和精英後，他決定以手機聯絡CIA。

俄方嘲X及Facebook被禁 籲CIA改發VKontakte

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，片中的腐敗指控不實，又指這是CIA的慣常伎倆，「世界各地的情報機構經常利用媒體和社交網絡招募新血，CIA每年都會這樣做。」

佩斯科夫又提醒，CIA使用社交平台X是浪費時間，X在俄羅斯被禁用，只能透過VPN瀏覽訪問，Facebook在俄羅斯也被封鎖。「需要有人告訴中央情報局，在我們國家VKontakte比X更受歡迎，受眾要大得多。」

CIA局長伯恩斯（William Burns）去年7月表示，俄烏戰事令不少俄羅斯人不滿，為中情局招攬間諜創造難得機會。

去年5月，CIA也曾在社交媒體發布影片，以招攬俄羅斯人當間諜，以俄語呼籲俄羅斯軍官、情報專家、外交官、科學家、以及掌握有關俄羅斯經濟及領導人的訊息的人士，向CIA提供情報。