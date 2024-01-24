英國保守黨內部再傳不穩　前內閣成員要求辛偉誠下台

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的支持度持續下滑，執政保守黨內對他不滿的聲音增加，有上屆首相卓慧思（Liz Truss）時代的內閣官員1月23日公開呼籲辛偉誠下台，形容對方繼續帶領保守黨出戰大選將導致慘敗。



《每日電訊報》（The Telegraph）1月23日刊登前地方發展房屋及社區大臣夏簡勤（Simon Clarke）的撰文，他認為大家需要拋棄錯覺，亦不應容忍沉醉下去的情況，指國家正面對多項挑戰的同時，未來或可能被施紀賢（Keir Starmer）領導的工黨執政十多年。

夏簡勤同時指，前英國獨立黨（UKIP）前黨魁法拉奇（Nigel Farage）很有可能重投政壇，保守黨或被消滅。他認為，保守黨落入如斯田地雖然不是辛偉誠一個人的責任，但對方領導無方，確是該黨反彈的主要障礙。

他在文中提到，很多國會議員擔心再次舉行黨魁選舉是荒謬，但總比步向原本可以防止的殲滅好得多。夏簡勤強調，就像2022年10月的情況一樣，黨魁選舉可能只需一週時間，因此呼籲黨友在一週的亂局或施紀賢領導國家步向衰退十年之間選擇。

天空新聞日前報道，保守黨有多名國會議員向該黨的1922委員會提交的對辛偉誠的不信任信件。而根據規定，委員會需要最少53封信件才可啟動黨魁選舉。

不過多名前內閣成員，包括前國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）、前脫歐大臣戴德偉（David Davis）、前內政大臣彭黛玲（Priti Patel）都表明反對夏簡勤的意見，指大家不應將政治野心凌駕於國家利益之上。