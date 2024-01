英國郵局醜聞「砌數百人生豬肉」　辛偉誠能為史上最大冤案拆彈？

英國於1999至2015年間,有逾900名郵局員工因為電腦會計系統出錯,遭郵政部門指控侵吞公款而陷入冤獄,至今僅有93人獲平反。首相辛偉誠(Rishi Sunak)1月10日表示,政府將立法盡快為所有蒙冤受害的郵政員工平反和賠償。



日前,辛偉誠出席國會質詢環節時表示,他計劃以立法形式,撤銷涉案郵局分行經理的罪名,並向他們作出賠償,確保他們獲得平反。首相府預計,希望今年內完成平反工作。政府同時亦會向555名於2019年向最高法院提出集體訴訟的郵局員工預先賠償7.5萬英鎊,這批員工一旦獲得平反,政府將視乎他們的情況,作出最少60萬英鎊(約595萬港元)補償;當局估算,需要支付的賠償金總額約為1,730萬英鎊(約1.72億港元)。

辛偉誠形容,今次事件是國家史上其中一次最大的司法錯誤,指受害人均努力工作、服務社會和賺取生計,卻因為與他們無關的失誤而導致聲譽受損,重申需要為對方取回公道及賠償。

辛偉誠計劃以立法形式,撤銷涉案郵局分行經理的罪名,並向他們作出賠償,確保他們獲得平反。(Reuters)

雖然這宗被英國刑案審查委員會(Criminal Cases Review Commission, CCRC)稱為全國影響範圍最廣的司法錯誤,也代表英國法律史上最大宗的冤案。不過,有法律專家提出,立法撤銷罪名可能構成干預司法程序。

起因於1999年的電腦出錯…

上述的醜聞源於1999年,英國郵局啟用由日本富士通(Fujitsu)公司開發的新財務系統Horizon,用以管理各郵局分行的金融交易。不過,系統錯誤記載了分行的現金數目,導致每間分行出現數以千計英鎊的赤字。

由於英國郵局和分行之間的合約,分行經理擁有管理的自主權,但同時也是英國郵局的代理人。根據合約,任何會計問題皆由分行經理承擔,除非他們能舉證缺額並非他們的問題。事件雖然已經上報,惟未獲理會,郵局高層反而將問題歸咎於分行經理的個人問題。

事件起因上世紀90年代末,英國郵局啟用由日本富士通公司開發的新財務系統Horizon。(Reuters)

面對帳目問題,加上未獲郵局管理層的正面回應,部份分行經理開始以自己的金錢來填補「資金漏洞」。隨着回報會計帳目有問題的分行經理越來越多,英國郵局不但沒有展開調查,反而認定他們受到「詐騙」。於是從2000年開始,英國郵局一一對員工提起訴訟。

2019年,英國法院在裁定事件源於電腦會計系統出錯,着手撤銷涉案郵局經理的罪名,但進度緩慢。直至近日一套改編自這件事的電視劇播出,再度引起公眾關注,促成政府今次決定。

遲來的公義源自一套電視劇?

今年1月1日,英國ITV開播的改編戲劇《貝茨先生與郵局之爭》(Mr Bates vs the Post Office),以發起並領導受害人組織「分行經理正義聯盟」(Justice For Subpostmasters Alliance,JFSA)的分行經理貝茨(Alan Bates)為主角,道出郵局醜聞受害者們的故事。

今年1月,《貝茨先生與郵局之爭》的上演再次令事件獲廣泛關注。(網上圖片)

2009年,受害的郵局職員們組成JFSA。組織表示,許多受害的分行經理丟了工作、失去家庭、被社區居民排擠,有些人因而破產、入監服刑,甚至走上絕路。劇集播出後,不僅讓這宗纏訟20多年的「郵局醜聞」、以至受害人士的遭遇再次掀起討論,還引來更多的受害人現身說法。要求當局必須追究責任的呼聲也隨之高漲。

事件主角之一的富士通已就事件道歉,承認系統的錯誤對這些郵局人員及家人的生活帶來破壞性的影響,尤其是部分陷入冤案的郵局職員已經離世或身亡。

據《BBC》報導,截至目前為止,共有93項起訴的罪名被推翻,其中有30人同意和解。英國郵局表示,有54宗案件仍維持原判,有案件上訴遭到駁回,部分案件當事人放棄上訴。

《貝》劇播出以來,公眾對事件問題的意識和憤怒急升,超過700萬人聯署請願,要求撤銷2019年時任英國郵局局長馮內爾斯(Paula Vennells)被授予的司令勳章。對此,馮內爾斯上周回應,表示她將立即歸還該勳章,希望藉此平息眾怒。

目前,倫敦警察廳正在調查與該案件有關的偽證、妨礙司法公正等罪行。(Getty)

唐寧街下一步工作或不少

面對輿論壓力,英國政府現正尋求以快速翻案的方法解決問題。司法大臣喬克(Alex Chalk)表示,當局正在「積極考慮」透過立法來撤銷郵局職員罪名。不過,基於司法部門在憲法上屬於獨立於政府和議會的機構,立法途徑可能難以達成。其他方式如發放皇家特赦「象徵性」地赦免郵局職員也是解決方法之一,惟如此一來受害人的罪名將無法被推翻。此外,當局也可能加速上訴的程序。

目前,多數的案件已由CCRC提交至英國上訴法院(Court of Appeal)。而倫敦警察廳正在調查與該案件有關的偽證、妨礙司法公正等罪行。當局還證實,由2020年1月起,針對郵局、富士通,以及該公司Horizon軟體進行調查。執法機構表示,截至上週,已有2人遭到約談。

有分析認為,下一階段公開調查是下週於倫敦舉行的聽證會,完整的調查預計會持續到今年年中;而案件的後續應是追究郵局和富士通方面的具體責任。另外,不少涉案的受害人表示,他們收到的賠償還不夠,要求追究事件幕後黑手的責任。

近日,有政府官員透露,富士通可能被迫向受害者支付賠償金,具體取決於對醜聞的獨立公開調查的結果。富士通發言人回應表示,該公司將「全力支持調查,以了解發生的事情並從中吸取教訓」。

歸根究底,這宗冤案源於一個電腦系統的出錯,而擁有數百年歷史、本應值得信賴的英國政府公司,卻沒有盡力調查問題,使得數百名無辜的受害人被定罪、破產,甚至走上絕路。過去20多年來,不少涉事家庭的生計、聲譽被無端摧毀,以至家庭破碎,積蓄盡耗。

有當地法律界人士認為,郵局應該承擔大部分責任。有份代表部份受害人的律師哈特利(James Hartley)說:「雖然整個案件與大型電腦系統的缺陷有關,但更重要的是,它與郵局的企業行為有關。」由此看來,除了追究事件罪魁禍首的法律責任外,盡快檢視以至整頓郵局內部管理的問題也是不能忽視的重要工作。