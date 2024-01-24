韓國選前爆總統夫人Dior手袋風波　金建希頻出事執政黨頭痛兼內訌

撰文：成依華
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韓國4月舉行國會選舉，選前爆出總統尹錫悅的夫人金建希收受名牌Dior手袋風波，事件愈鬧愈大，令執政黨內訌，路透社1月24日報道，執政國民力量黨一些成員擔憂事件拖累政黨的選舉成績，正要求金建希道歉，另有支持者主張總統夫人是遭陷害的受害者。

尹錫悅2022年以微弱優勢勝出總統選舉，但他領導的國民力量黨未有取得國會控制權，正盼望透過4月國會選舉贏得更多議席，改變「朝小野大」的政局。

在選舉前，金建希昔日收受Dior手袋的影片一再熱傳，YouTube新聞台首爾之聲（Voice of Seoul）2023年11月發布影片指，金建希2022年9月接受韓裔美籍牧師贈與、價值約300萬韓圜的Dior手袋。這段影片是牧師用偽裝成手錶的相機秘密拍攝，據《韓國時報》報道，手袋是由首爾之聲提供。

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路透社1月24日引述分析師指，金建希收受名牌手袋有可能觸犯反賄賂法例，報道稱國民力量黨內一些成員正憂慮事件會影響黨的選舉成績，正要求金建希道歉，或至少承認收受手袋屬不妥當，但金建希支持者一方主張事件是設局陷害，總統夫人只是政治抹黑運動的受害人。

韓國執政黨內部的分歧，還見於韓聯社22日引述消息人士指，韓國總統室為了此事在21日要求執政黨國民力量臨時黨魁韓東勳辭職，對方表明拒絕。

金建希一再爆爭議

這並非金建希捲入的唯一爭議，韓國國會2023年12月召開全體會議，表決通過兩份關於任命獨立檢察官查案的議案，包括調查金建希及家屬是否有操縱德意志汽車公司股價。金建希過去也爆出過學術與履歷造假風波

韓聯社2023年12月刊文指，當地有觀點認為若執政黨在國會選舉慘敗，或使尹錫悅政府提前陷入「跛腳鴨」現象。

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