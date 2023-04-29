韓國總統夫人訪美國上演時裝騷　她或是尹錫悅身邊「計時炸彈」

韓國總統尹錫悅訪問美國，4月26日美國總統拜登（Joe Biden）為其準備在白宮舉辦國宴。當晚，尹錫悅夫婦在白宮北側門廊同拜登夫婦互相問候並合影，尹錫悅和拜登均以西服配搭黑色領結現身，拜登夫人吉爾（Jill Biden）身穿淡紫色連衣長裙。

文章原載於微信公眾號@冰汝看美國，《香港01》獲授權轉載本文。



而韓國第一夫人金建希一襲白色晚禮服長裙拖地，外加同色系修身西裝，手上戴白手套，成為了全場矚目的焦點。《韓國先驅報》大標題為《韓國第一夫人在美國奪走全場焦點》，雖然「備受爭議」的金建希在這次已經低調了很多，但是她還是兩天內8次換裝。一場嚴肅的國事訪問，變成了金建希的個人時裝騷。

金建希兩天換8套裝扮

25日尹錫悅夫婦在拜登夫婦的陪同下參觀白宮，金建希一身黑色修身西裝，盡顯腰身，而金色的胸針與釦子則呼應點綴。

當天金建希隨尹錫悅，與美國總統夫婦共同去阿靈頓國家公園掃墓時，此時她換成了一身雙排扣高領黑色大衣，只露出白色的襯衣內搭，瞬間變得更為莊重而肅穆。

在當天的午宴上，金建希換上了藍色的西裝，精彩的是，她為這一件西裝，演繹出了三種不同風格的穿搭，先後是藍色的裙子，藍色褲裝和黑色裙子。在嚴肅的場合下同色系的裙子展現正式的一面。

下午金建希參加了當地文化主題活動，場合較為輕鬆。面對在場的很多小孩子，金建希換了一件同色的褲裝，顯示出自己當教師的職業一面。

晚上金建希接見了參加朝鮮戰爭的美國老兵時，場合更為嚴肅。此時的金建希下身換成黑色半裙，通過顏色的變換，也體現出不同場合的需求。

第二天金建希繼續自己的換裝秀：上午在美國總統府的官邸陽台上，金建希上身白色西裝，配搭黑裙，而最大的點睛之筆則是黑手套，將儀式感直接拉滿。

尹錫悅（左二）與妻子金建希（左一）2023年4月訪美會晤拜登夫婦，一同向傳媒揮手（Twitter@Joe Biden）

當天下午金建希在出席一個小型宴會時，換上了一件灰色西裝，裏面用白襯做內搭，除了顏色的變化外，她也將自己的頭髮紮成了一束單馬尾，整個人瞬間變得更加干練，輕鬆駕馭OL風。

到了國宴當晚，金建希繼續放大招，再換回白西裝，雖然和上午的西裝同為白色，但是這件無論從駁領，還是下擺都加入了弧度的設計，下身則是薄紗白長裙，滿滿的溫柔感。白手套拿著錢包，內心OS：今晚的紅毯，姐一定要贏。

當然，連續兩天被壓制的美國第一夫人吉爾（Jill Biden），深知自己在個人形象與時裝品味上，都無法匹敵這位韓國女人。

於是乎她搬來了「救兵」：荷里活巨星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），這位見過所有大場面的女星，同樣是一款白色長裙，「撞衫」金建希，似乎聞到了PK的火藥味。大家覺得這場較量中誰贏了呢？

這兩位當晚最受矚目的女性，坐在同一張桌子上，觥籌交錯把酒言歡，總統拜登也非常識趣的來到桌旁，坐在一旁為美女們舉杯慶祝。

不搶風頭「低調」出行

雖說這次訪美的金建希不斷的上演時裝騷，但是她還是刻意的保持低調，緊隨尹錫悅身後，變身溫順嬌妻，始終注意不去刻意的搶風頭。

無論是下飛機時緊跟在尹錫悅身後，還是參加晚宴時，選擇不與丈夫並排而坐，金建希這次選擇將尹錫悅放在首位，而不再是公開場合中搶自己總統的風頭。

金建希這次的低調，也和之前的批評聲過多有關。昔日韓國第一夫人陪尹錫悅出訪時，不僅與丈夫並排而走，甚至多次站在了C位上，讓旁邊的尹錫悅看起來像個小跟班一樣。

而在G20晚宴上，金建希也是直接指揮尹錫悅，讓他幫自己做事情，將自己女強人的形象展示給了全世界……這引發了韓國國內潮水般的批評聲，網友表示不知道還以為她是總統呢？

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韓總統夫婦錢都在夫人名下

金建希在家裏的地位，至少從個人資產上就可見一斑。在今年3月30日，韓國公佈了公職人員的財產明細。截止至2022年底，韓國總統尹錫悅的個人財產為76.9億韓元（約合人民幣4072萬元），不過這其中，有71.6億韓元（約合3788萬元）在其夫人金建希名下。

總統尹錫悅的個人存款為5.37億韓元（約合284萬元），而金建希名下存款則達到了50.4億韓元（約合2699萬元）。尹錫悅夫婦還有164平米的私人宅邸，同樣也在金建希名下，價值約18億韓元（約合950萬元）。此外，金建希個人名下還有京畿道的倉儲用地、林地、宅地與道路等地產，價值約為3.14億韓元（約合166萬元）。

而正是這一位有錢有顏的韓國第一夫人，卻是各種爭議不斷，負面新聞滿天飛。八卦時間到，小夥伴們小板凳請準備好。

金建希（左）與美國第一夫人吉爾2023年4月參觀藝術館（Twitter@Jill Biden）

金建希出身一般但家族暴富

金建希（原名金明信），1972年9月2日出生在京畿道的楊平郡。金家一共育有四個子女，兩兒兩女裏，她排行老二。父親金光燮是一位公務員，母親崔恩順開了一家服裝店，還經營着一間小吃攤。家裏的生活稱不上富足，但是小康有餘。

在金建希15歲那年，發生變故。父親金光燮去世，原本這本來會對於金家是一個致命的打擊，卻成為了家族的轉折點。母親賣掉了位於首爾的一塊土地，用這筆錢回到了京畿道的南楊州市，在那裏她開了一家汽車旅館，主要是做情趣酒店相關……

隨之而來的是金家開始發達，但是金建希的每一步，都伴隨着巨大的爭議。包括金建希母親的酒店，這家酒店後來重新裝修後，搖身一變成為了一家療養院，但是背後爆出的卻是金建希母親的多項違法犯罪行為。

今年75歲的金建希母親，面臨的法律指控包括有：涉嫌偽造私人文件，涉嫌偽造存款證明，涉嫌以非醫務人員身份，與合夥人開設療養院，並從國民健康保險集團涉嫌騙取保險金22.9億韓元！如今這項指控仍在進行中……

學術與履歷造假親承整容

正是金建希母親在生意場上的各種手段，讓金建希有了一個非常光鮮的履歷：金建希本科就讀於京畿大學，專業為美術；本科畢業後在淑明女系大學讀研究生，專業是藝術教育，同時她拿到了執教資格。之後她又在國民大學攻讀博士，並獲得了首爾大學商學院的EMBA碩士學位。

但是這段「完美」的學業履歷，卻根本經不起推敲。網友們很快就發現了金建希的碩士論文涉嫌抄襲，經過查重對比後發現重複率高達42%，而韓國對於學術舞弊的規定是，論文重複率不得超過20%。

另一段履歷造假，則是她聲稱自己從2002年開始擔任韓國遊戲產業協會理事總共三年，然而這一協會直到2004年才成立；她還在履歷中稱自己獲得過首爾國際動漫節大獎，經追查後也發現查無此人。

在金建希給高校提供的個人簡歷中，光虛假履歷就有20多處。在論文抄襲和履歷造假被媒體曝光後，金建希卻不屑的回應說：自己誇大了履歷只是為了找工作，你們那個人敢保證，自己的過去一點黑料都沒有？

她的高傲惹怒了韓國的民眾，網友紛紛在網上開噴，這也導致尹錫悅的民調直線下滑。

和金建希金錦在外的學歷一樣，她的顏值同樣經不住推敲。網友很快就翻出了金建希早年的舊照，和現在同樣對比明顯。對此金建希公開承認，自己只做了雙眼皮手術。但是不難看出，如今金建希的容顏，少不了韓國整形醫師的技藝。

賺了大錢但卻解釋不清

金建希曾表示自己財商很高，在90年代時憑藉著炒股賺到了很多錢，加上身為商人的母親給她的一些投入，所以自己如今非常富裕。

有錢的她選擇成為了一名藝術策展人，她在2007年成立了公司Covana Contents，主要是以西方藝術家的作品展覽為主：包括有安迪·沃霍爾大世界展、不朽畫家梵高在巴黎以及高更：神話之旅等。

不過，對於金建希財富存疑的人同樣不在少數。如今韓國最大在野黨，對尹錫悅的最主要的攻擊就是：第一夫人金建系涉嫌操縱股價，並且要求檢方立案調查。

尹錫悅與金建希婚姻源自大師撮合？

目前韓國媒體中最流行的一種說法是，金建希認識尹錫悅很久了，但是始終沒有看上對方，畢竟自己年輕且富有，而尹錫悅「一老二窮」。但是有大師算了一卦，稱二人「靈氣」相同，易結為姻緣，金建希篤信大師，決定「下嫁」給尹錫悅。

2012年二人舉辦婚禮，當時金建希40歲，尹錫悅已經52歲，而金建希也將自己的名字從「金明信」改為了現在的「金建希」。也許真的是大師的話起了作用，二人結了婚後，彼此的事業都開始騰飛。

金建希體現出了旺夫體質，尹錫悅因文在寅的賞識連跳三級，破格成為檢察總長，直到總統候選人。但是二人結婚十年來，始終膝下無子，其實在婚後的第二年，41歲的金建希懷孕，但是因為高壓的工作環境令她身心俱疲，不幸流產。如今二人領養了四隻狗和三隻貓。

在家中金建希明顯地位更高，尹錫悅被治得服服帖帖，承包了家務活。金建希曾說，尹錫悅曾承諾她說「為你做一輩子的飯」。家裏女尊男卑的地位，也從金建希的那句名言中可以聽出：「尹錫悅比我大多了，他什麼沒有什麼錢，也沒有什麼女人。如果沒有我，估計他這輩子也很難娶到老婆了。」

第一夫人風波爭議不斷

但是當金建希將家庭地位帶到社會活動中時，卻引發了網友的大量批評。其中主要集中在金建希搶風頭和干預政治上。

自從尹錫悅參選總統開始，金建希就為他攤上了不少事兒。除了論文抄襲與經歷造假外。今年1月，金建希還涉嫌賄賂記者。她和「首爾之聲」的一名記者長達7個小時的電話錄音遭到洩露。兩人在半年內通話52次，內容勁爆。金建希直接賄賂記者，說如果幫尹錫悅成功選上總統，就給記者1億韓圜。

此外還有的醜聞包括她涉嫌操縱股價以及乾預政治。目前韓國最大的在野黨已經不斷的抓住金建希來攻擊。共同民主黨議員金相姬發文表示：「金建希女士干政的問題已暴露了全世界，由於這種不正常的情況多次出現，現在的總統府已經到了連什麼是錯都不清楚的地步。」

如今反對黨已經不斷再將金建希同朴槿惠政府來進行對比，對於朴槿惠的下場，尹錫悅一定再清楚不過了。畢竟在2016年，朴槿惠因為「親信干政」醜聞，當時調查組的組長正是尹錫悅，而他也被稱為「親手將朴槿惠送入監獄的人」。