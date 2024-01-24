俄羅斯軍機墜毀　烏媒一度指烏軍擊落飛機　烏國防部稱調查中

俄羅斯一架伊留申-76（Ilyushin II-76）軍用運輸機1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorodskaya oblast） 墜毀，俄方指機上74人全部罹難，並指控烏克蘭擊落飛機。有烏媒一度引述烏國防部消息人士指是烏軍擊落飛機，但也稱烏方主張機上運載的是防空導彈，不過烏媒其後更改報道，指另有消息人士稱未能證實。



烏克蘭真理報24日一度引述國防部隊的消息人士稱，俄羅斯伊留申-76被擊落是烏克蘭武裝部隊所為，報道指這架飛機正在向S-300防空系統運送導彈，而俄羅斯正在使用S-300炮擊烏克蘭東北部的哈爾科夫。

真理報其後更改報道，指另有消息人士稱未能證實。

烏克蘭國防部24日稱，正調查有關這次墜毀事件的資訊。

俄羅斯外交部24日指控是烏克蘭擊落飛機，批評是「野蠻的恐怖主義行為」。

俄方指機上載有65名用來交換的烏克蘭戰俘，此外有6名機組人員和3名隨行人員。

俄衛網24日稱，當時這批烏克蘭戰俘被運往別爾哥羅德州，準備用於交換俄羅斯人員獲釋。

俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）稱那軍用運輸機是遭3支導彈擊落。他沒說明其消息來源，僅稱調查將揭示這些導彈是愛國者導彈還是IRIS-T導彈。

下圖為發生空難的別爾哥羅德州科羅昌斯基區（Korochansky District）：

▼以下是烏克蘭真理報在報道轉載的影片，聲稱是飛機墜落的一刻：