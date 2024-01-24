英媒：歐盟擬推「經濟安全計劃」收緊技術出口　緊盯中國

「緊盯中國，歐盟起草『經濟安全計劃』。」據路透社1月24日報道，歐盟委員會當天將着手制定計劃，試圖增強歐盟的經濟安全。這些計劃不點名任何國家，但路透社把歐盟新動作與中國聯繫了起來。而且，在正式搬上台面供各國討論之前，歐盟外交官已經坦言相關計劃是「燙手山芋」，「實施起來會很困難」。



據報道，歐盟機構將提交一份內容廣泛的文件供各國辯論，內容包括加強對外國投資的審查，收緊對中國等競爭對手的技術出口和外流等。它將擬議一項新法律，要求所有歐盟國家對境內的外國投資進行篩查甚至阻截，以確定投資是否構成安全風險。

歐盟委員會將概述其想法，涉及如何更好地協調出口管制——特別是對可能具有軍事用途的產品出口管制，以及如何更嚴格地控制誰可以參與、獲得關鍵技術研究。它還將敦促歐盟各國採取新措施，限制向「受擔憂」目的地或國家泄露敏感技術。

計劃草案還顯示，歐盟機構將提議設立一個基金，用於促進軍民兩用技術的開發。

美國彭博社評論稱，歐盟此番是想將自己重塑為全球重要一極，利用其龐大的單一市場對抗來自中國、俄羅斯甚至美國的高壓。

美媒評論指出，歐元區去年下半年可能處於衰退之中，2023年全年僅增長0.6%。相比之下，中國和美國的經濟表現要好得多。儘管受到來自美國更激進立場的壓力，歐盟採取了所謂對華「去風險」戰略，而不是完全與中國脱鈎。但歐盟也在與美國競爭，雙方未能解決長達數年的鋼鋁關稅爭端，並在爭奪有助於加速清潔和數字技術發展的資源和企業。

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）上周五坦言，2024年將是充滿挑戰的一年，烏克蘭戰爭即將進入第三年，它和中東衝突有可能進一步擾亂貿易和供應鏈。

路透社則評論稱，歐盟這些計劃不會點名任何國家，但歐盟強調要與「可靠的夥伴」合作以及「去風險」，試圖推動減少對華經濟依賴，後者在綠色科技和關鍵礦產方面處於主導地位。有觀點認為，想要與中美等國競爭，歐盟需要整合其經濟實力。

2024年1月16日，中國國務院總理李強出席世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）期間，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行會談。（新華社）

不過，路透社指出，想要在歐盟範圍內實施更多措施，那將困難重重，因為歐盟成員國將出口和投資管控視為自己的權限。一位歐盟外交官稱，「存在一種新的地緣政治現實」，但他也承認「這是一個燙手山芋，可能需要一些時間來推進，實施起來會很困難」。

近日，多家歐洲企業批評歐盟對中歐關係實施所謂「去風險」政策，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）是其中之一。美國對阿斯麥的施壓始於2019年，在拜登政府的推動下，荷蘭政府去年進一步加強了對華出口管制。

1月10日，歐洲政策中心（EPC）在布魯塞爾舉辦活動，討論歐盟在尋求減少對華依賴之際的經濟安全能力。阿斯麥歐盟政府事務主管巴爾戎（Wouter Baljon）現場直言，美國的政策「完全是為了削弱中國取得工業進步的能力」，如果歐盟沒想到這點，那它還活在「夢幻之城」（la-la land）。

歐洲科技行業協會「Orgalim」負責人馬爾特·羅漢（Malte Lohan）抱怨說，他所在行業的企業正面臨「監管海嘯」。「你不能只依靠布魯塞爾的幾幢辦公樓來管理你的經濟安全。」羅漢表示自己「非常緊張」，因為「我們的供應鏈出現了前所未有的轉變，受到了公共干預」。

另一家行業遊說團體「BusinessEurope」的副總幹事路易莎·桑托斯（Luisa Santos）批評說，歐盟將安全擔憂置於經濟增長之上，危及了自身競爭力。

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