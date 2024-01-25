俄指控烏軍擊落運輸機釀74死　外長拉夫羅夫促安理會緊急開會討論

俄羅斯證實該國一架伊留申-76（Ilyushin II-76）運輸機1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorodskaya oblast） 墜毀，機上74人全部罹難，死者包括65名將進行換俘的烏克蘭士兵。俄羅斯指控烏克蘭發射導彈擊落飛機，外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，俄方已要求聯合國安理會舉行緊急會議討論事件。烏克蘭官方暫未就證實攻擊。



網上流傳運輸機遭擊落後墜地爆炸的畫面。（X短片截圖）

拉夫羅夫在紐約聯合國總部表示，這宗飛機失事是「恐怖襲擊」，在哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）執行任務的烏克蘭軍隊，對該架運輸機進行了「致命攻擊」，烏克蘭應對此負責。他證實機上載有65名烏克蘭戰俘，此外還有3名俄羅斯士兵和6名機組人員。

▼以下是烏克蘭真理報在報道轉載的影片，聲稱是飛機墜落的一刻：

拉夫羅夫指事件涉及「犯罪」，要求擔任聯合國安理會主席國的法國，就事件召開緊急會議，以便烏克蘭作出交代。

烏克蘭當局未證實相關攻擊，但情報機關證實當天準備換俘， 被俘的俄羅斯士兵已按時運送到商定的交換點。當局未掌握遇襲運輸機上的人員資料，又指運輸機降落在戰區周邊並不安全，但烏方事前未被要求確保別爾哥羅德周圍的空域安全，也未獲告知俄方運輸工具及路線。

▼ 下圖為發生空難的別爾哥羅德州科羅昌斯基區（Korochansky District）：