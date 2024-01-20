第三次世界大戰若爆發哪裏最安全？　英媒盤點12國　亞洲2國上榜

區域局勢牽一髮而動全身，俄烏戰爭、以巴衝突以及緊張的台海局勢，引發各地民眾對於第三次世界大戰可能即將到來的猜測與擔憂。



英國《每日郵報》報道盤點，如果第三次世界大戰真的爆發，全球哪些國家及地區是最安全的，其中亞洲有2個國家上榜，分別是不丹、印尼。

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南極洲

以氣候極端、風景美麗且氣溫寒冷聞名的南極雖然不是一個主權國家，而是一個大洲，但南極位於地球最南端的偏遠位置，即使爆發戰爭，也不太可能捲入戰火之中。

阿根廷

位於南美洲的阿根廷在1982年曾因福克蘭群島主權問題與英國發生衝突，但如果爆發核子戰爭，阿根廷被認為是最有可能撐過飢荒的地方。

研究發現，如果發射100枚核彈，產生的大量煙霧可能將遮擋陽光，導致農作物歉收、發生飢荒，阿根廷因為有豐富的抗性作物，將可能是較為安全的好去處。

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不丹

不丹在1971年9月加入聯合國後，宣布對任何衝突都將保持中立。不丹的地理位置位於內陸，還有許多山區，如果真的爆發第三次世界大戰，不丹將特別安全。

智利

智利是全世界所有國家中海岸線最長的，在南美洲也是發展相對較先進的國家，與阿根廷相同，智利有著多種不同的農作物和自然資源，其基礎建設、現代化程度也是理想的地點。

斐濟

斐濟是位於太平洋西南海域的偏遠島國，距離最近的國家澳洲2700英里（約4345公里）。斐濟的軍隊只有6000人、缺乏軍事戰略，不太容易捲入衝突。斐濟的大部分土地都是茂密的森林，擁有豐富礦產及漁類資源，是戰爭期間的完美地點。

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格陵蘭

格陵蘭屬於丹麥，是世界上最大的島嶼，由於地處偏遠、山地地形多且保持政治中立，成為緊急避難時的理想地點。當地居民僅約5.6萬人，不太可能成為任何世界強權的目標。

冰島

冰島在全球和平指數榜上時常名列前茅，被譽為世界上最和平的國家之一。冰島的地理位置也較偏遠，有豐富的淡水、海洋資源和再生能源，無須擔心冰島會依賴其他國家的資源而受到影響。

印尼

印尼在全球政治議題上習慣保持中立立場，自1948年以來一直奉行「自由與積極」外交政策，他們在國際事務中獨立行動，最關心的是創造世界和平。

新西蘭

新西蘭在全球和平指數排名第2，長期在國際衝突問題上持無黨派立場，如果新西蘭遭受攻擊，山地的地形也能為居民提供保護。

南非

南非有多種糧食來源、大量肥沃土地與淡水資源，基礎設施較現代化，如果發生第三次世界大戰，到南非能夠增加生存機會。

瑞士

作為全球最知名的「中立國」，瑞士近200年以來在國際政治上保持堅定的中立立場，瑞士山地地形多、位處內陸，且有許多核災避難所，受到良好的保護。

圖瓦盧

大洋洲的圖瓦盧大致位於夏威夷和澳洲中間，人口極少、僅約1.1萬人，雖然基礎設施較不足，但自然資源不算豐富，使圖瓦盧捲入衝突的潛在可能性較低。

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