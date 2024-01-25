斯洛伐克總理重申支持烏克蘭加入歐盟　惟北約問題仍有分歧

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）1月24日訪問烏克蘭，重申支持基輔方面申請加入歐盟，惟在烏克蘭加入北約（NATO）的問題上仍有分歧。



路透社報道，菲佐訪問烏克蘭西部城鎮烏日霍羅德（Uzhgorod），與烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）會晤後表示，雙方可以在建設性及友善的環境交換意見，並強調不認為俄烏之間可以透過軍事方式解決問題，同時稱即使烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）提出的和平方案不切實際，但仍對此表示歡迎。

菲佐表明，斯洛伐克支持烏克蘭入歐，不過重申反對基輔方面加入北約的計劃，並揚言會否決有關申請。

什梅加爾則提到，菲佐全力支持烏克蘭的主權及領土完整，兩國亦簽署聯合聲明，在基於互信及尊重的情況下加強關係。他亦指烏克蘭希望與斯洛伐克發展雙方受惠的新實用主義政策，並稱菲佐表明繼續支持歐盟500億歐元對烏克蘭援助。

菲佐被視為立場親俄，他在去年10月上任後，稱軍援會拖長戰爭為由，中止對烏克蘭提供軍備的政策，並在日前宣稱基輔沒有戰火而惹來爭議。什梅加爾表示，對方承諾不會阻止斯洛伐克企業向烏克蘭供應武器。