斯洛伐克新任親俄總理上台　宣布停止為烏克蘭提供軍援

斯洛伐克新任總理菲佐（Robert Fico）10月26日宣布，將停止對烏克蘭的軍事援助，但會繼續提供人道援助。



毗鄰烏克蘭的斯洛伐克9月30日舉行大選，親俄羅斯的前總理菲佐領導的方向-社會民主黨（Direction – Social Democracy）勝出。菲佐在競選期間已表明要結束對烏克蘭的軍事援助。

菲佐表示：「我支持不為烏克蘭提供任何軍援……立即停止軍事行動是我們為烏克蘭提供的最佳解決方案。歐盟應該從武器供應者轉為和平締造者。」

菲佐26日出席歐盟領導人峰會時也表明，反對針對俄羅斯實施制裁。「我不會投票支持對俄羅斯實施任何制裁，除非我們看到這會對斯洛伐克造成影響的分析。如果這些制裁會傷害我們，正如大多數制裁都會，我不認為有任何理由支持它們。」

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）26日回應時則試圖淡化此事。他說：「斯洛伐克在武器供應方面所佔份額並不大，因此這幾乎不會影響整個（俄烏戰事的）進程。」

此前斯洛伐克政府曾向烏克蘭運送包括戰機、S-300防空系統、戰車和排雷車等軍事裝備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

