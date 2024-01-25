Elon Musk：中國車企最具競爭力　若無貿易壁壘　能吃掉多數對手

過去的2023年，全球汽車市場競爭激烈，中國車企在這場競賽中脫穎而出，作為曾經的領跑者，西方車企也尤為關注。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：熊超然



據《日經亞洲》、《華爾街日報》當地時間1月24日報道，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在當天舉行的公司財報電話會議上就談到相關議題，他稱讚中國汽車製造商是世界上最具競爭力的汽車公司，且提出這樣的觀點——在沒有設置貿易壁壘的情況下，中國車企將在全球範圍內「吃掉」（Demolish）其他大多數競爭對手。

報道指出，隨着比亞迪（BYD）等中國車企的快速崛起，Tesla在中國以及其他地區都面臨到日益激烈的競爭，該公司過去一年多次降價，也增加其盈利壓力。儘管馬斯克在財報電話會議上表示，目前還未看到Tesla與中國車企有「明顯的合作機會」，但他也強調中國電池製造商寧德時代（CATL）這樣的電池廠商作為其供應商的重要性，同時也將競爭對手比亞迪視為重要的電池供應商。

據報道，在這場財報電話會議上，當被問及是否看到同中國汽車製造商合作的機會時，馬斯克首先給予相當高的評價：「總的來說，我們的觀察是，中國汽車公司是世界上最具競爭力的汽車公司。」

「我認為，他們將在中國以外取得巨大成功，這取決於建立什麼樣的關稅或貿易壁壘。」馬斯克隨後補充說：「坦率而言，如果不建立貿易壁壘，他們幾乎會吃掉世界上大多數其他汽車公司。」

小米創辦人兼執行長雷軍2023年12月28日在北京出席公司首款電動車SU7發布會，並發表講話。（Reuters）

《華爾街日報》指出，中國汽車製造商正尋求在歐洲和世界其他地區擴張商業版圖。對此情況，美國在很大程度上以禁制性關稅將中國進口商品拒之門外，而歐盟2023年9月則不顧德國等成員國的反對，執意對中國電動汽車啟動反補貼調查，中方早已嚴正指出，歐方此舉是一種赤裸裸的保護主義行為。

馬斯克稱讚中國車企「非常棒」，但同時又稱，除了共享超級充電網絡之外，特斯拉目前並沒有看到與中國車企有「明顯的合作機會」。

「我們顯然很樂意讓任何電動汽車公司使用我們的增壓器網絡，我們也很樂意授權全自動駕駛，也許還會授權其他科技，以及任何有助於推進可持續能源革命的科技。」馬斯克這樣說道。

《日經亞洲》指出，特斯拉這間美國電動汽車巨頭，無論在中國還是其他地方，都面臨以比亞迪為首的中國汽車製造商發起的日益激烈的競爭。

此前報道顯示，特斯拉在2023年第四季度交付創紀錄的電動汽車（近50萬輛），超出市場預期，並實現一整年的目標。然而，該季度全球最大電動汽車製造商的地位，卻歸屬於中國車企比亞迪（超52萬輛），這也是比亞迪的季度銷量首次超過特斯拉。

路透社等部份西方媒體雖想刻意強調，特斯拉在純電動汽車領域仍領先於比亞迪，但其中像《華爾街日報》也坦言道，比亞迪這中國競爭對手的全球市場地位上升，還是給特斯拉帶來新的壓力，更讓中國在全球電動汽車市場上的實力開始顯現。

美國商業內幕（Business Insider）網站更是感嘆：「特斯拉在電動汽車桂冠之爭中輸給中國。」法媒則認為，在中國政府大力提振當地市場的背景下，比亞迪應該會繼續保持領先地位。

《日經亞洲》提到，在競爭加劇和政策具有不確定性的情況下，特斯拉在過去一年多次降價後，1月再次下調在中國的產品售價，該公司還大幅削減幾款車型在歐洲的售價。報道認為，降價給特斯拉的盈利能力增添壓力，當地時間1月24日的報告顯示，該公司已連續第二個季度利潤下降。

不過，值得注意的是，儘管與比亞迪存在着競爭關係，但特斯拉仍將這間中國公司視為重要的電池供應商。

圖為2023年10月31日，一輛比亞迪秦（Qin）型號汽車在中國北京的街道上行駛。（Reuters）

「我們非常感謝我們的供應商。你知道，松下顯然是我們在那裏最長久的供應商，這是一家驚人的公司。我們有寧德時代，我們有LG新能源（LG Energy Solution）。」馬斯克說出一連串供應商的名字後，停頓很長一段時間後又說：「還有比亞迪。」馬斯克在當天的財報電話會議上表示，特斯拉計劃在2024年增加上述供應商的訂單。

1月9日，中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）發布報告稱，隨着比亞迪、奇瑞（Chery Automobile Co., Ltd.）、長城（Great Wall Motor）以及其他中國汽車製造商在海外取得重大突破性進展，中國這全球最大的汽車市場也已確定在2023年超過日本，首次成為全球最大的汽車出口國。

根據預估，中國汽車出口量2023年一整年正常情況下達到526萬應該是有把握的，這比日本的全年出口量多出約100萬輛（430萬輛）。美媒《華爾街日報》援引這份報告的數據指出，這標誌着全球汽車行業格局發生重大變化。

展望2024年，路透社預計全球汽車市場的競爭只會進一步加劇。2023年前11個月，法國汽車品牌在中國的銷量下滑幅度最大，下降41%；日系車銷量下滑10.7%；美國汽車品牌銷量下滑1.4%。2023年12月，中國知名智能手機製造商小米（Xiaomi）也發布其首款電動汽車首款量產車——小米SU7，並迅速宣布其目標是成為世界5大汽車製造商之一。

《華爾街日報》則預計，中國的下一波汽車出口浪潮可能包括更多的電動車和混合動力車。2023年，這類汽車生產商對海外市場的發貨量也實現增長，現在正計劃大幅增加出口。