遭批評反猶　Elon Musk參觀奧斯威辛集中營自稱「猶太人」

Tesla(特斯拉)創辦人馬斯克(Elon Musk)2023年11月在社交網站轉發帖文,遭批評助長反猶太主義後,他2024年1月22日參觀波蘭奧斯威辛集中營(Auschwitz concentration camp),並講述自己有眾多猶太人朋友,就像一個猶太人,更形容自己是「有抱負的猶太人」(aspirationally Jewish)。



馬斯克參觀奧斯威辛集中營期間,點亮燭光悼念數以百萬計在二戰期間遭殺害的猶太人,他之後強調與猶太人的關聯,「我3分之2朋友是猶太人,我身邊猶太人朋友數目是非猶太人的2倍,在關聯上我就像個猶太人,我是個有抱負的猶太人。」(I have like two-thirds of my friends are Jewish. I have twice as many Jewish friends as non-Jewish friends. I'm like Jewish by association, I'm aspirationally Jewish.)

馬斯克(右二)2024年1月22日參觀波蘭奧斯威辛集中營(European Jewish Association/Yoav Dudkevitch/Handout via REUTERS)

2023年11月,馬斯克在旗下社交網站X(前稱Twitter)對一篇帖子表達認同,該帖子支持反猶陰謀論,宣稱猶太人一直在煽動對白人的仇恨,此事令馬斯克飽受圍攻,包括遭白宮批評,也令多間美企停止或考慮暫停在X上投放廣告。馬斯克之後公開道歉,多次強調自己沒有反猶。