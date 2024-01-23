遭批評反猶　Elon Musk參觀奧斯威辛集中營自稱「猶太人」

Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）2023年11月在社交網站轉發帖文，遭批評助長反猶太主義後，他2024年1月22日參觀波蘭奧斯威辛集中營（Auschwitz concentration camp），並講述自己有眾多猶太人朋友，就像一個猶太人，更形容自己是「有抱負的猶太人」（aspirationally Jewish）。



馬斯克參觀奧斯威辛集中營期間，點亮燭光悼念數以百萬計在二戰期間遭殺害的猶太人，他之後強調與猶太人的關聯，「我3分之2朋友是猶太人，我身邊猶太人朋友數目是非猶太人的2倍，在關聯上我就像個猶太人，我是個有抱負的猶太人。」（I have like two-thirds of my friends are Jewish. I have twice as many Jewish friends as non-Jewish friends. I'm like Jewish by association, I'm aspirationally Jewish.）

馬斯克（右二）2024年1月22日參觀波蘭奧斯威辛集中營（European Jewish Association/Yoav Dudkevitch/Handout via REUTERS）

2023年11月，馬斯克在旗下社交網站X（前稱Twitter）對一篇帖子表達認同，該帖子支持反猶陰謀論，宣稱猶太人一直在煽動對白人的仇恨，此事令馬斯克飽受圍攻，包括遭白宮批評，也令多間美企停止或考慮暫停在X上投放廣告。馬斯克之後公開道歉，多次強調自己沒有反猶。