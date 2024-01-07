Elon Musk被指「經常吸毒」以氯胺酮治抑鬱症　律師否認

美國《華爾街日報》1月6日報導，Tesla和 SpaceX的創始人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）據指「經常吸毒」，讓人憂慮。馬斯克的律師發表聲明予以否定。



《華爾街日報》引述知情人士指出，馬斯克經常與胞弟金博爾（Kimbal Musk）一同參加世界各地的私人聚會上吸食可卡因、搖頭丸等藥物。包括2021年底在邁阿密舉行的藝術展派對，當時兩人都使用了氯胺酮，金博爾還在會上與朋友討論過迷幻藥的好處。

圖為2019年，馬斯克正離開曼克頓聯邦法院，以處理其與美國證券交易委員會（SEC）達成欺詐和解協議。（Reuters）

報道指出馬斯克曾使用氯胺酮治療抑鬱症，過去甚至在個人X（前稱Twitter）上說明吸食氯胺酮的「好處」，是治療抑鬱症的更好方式。

Tesla和SpaceX高層擔心馬斯克使用非法藥物的行為會對他六家公司和數十億美元的資產造成嚴重影響。非法使用藥物可能違反美國聯邦法律，危及SpaceX數十億美元的政府合同。

馬斯克暫時未對事件回應，而他的律師斯皮羅（Alex Spiro）則表示，馬斯克在SpaceX定期接受藥物抽檢，從未有過檢測不合格的情況，還表指出《華爾街日報》這報導中有其他「虛假描述」，但沒有詳細說明。