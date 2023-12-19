2023航空公司排名出爐！阿聯酋航空、新加坡航空一原因十大不入

新型且舒適座椅的飛機和笑容可掬的空服人員，是許多航空公司評比考量的重點，但航空乘客權益服務平台AirHelp指，航空公司在出現問題時如何對待乘客是時常被忽略但極為關鍵的因素。截至9月30日，該平台根據準點率、客戶意見及處理客戶索賠效率，對全球83家航空公司進行排名，結果卡塔爾航空（Qatar Airways）奪冠，中華航空（China Airlines）名列第8。但若只考量索賠部分，華航則居冠。



《CNBC》報道，AirHelp認為，對航空公司的評估不應侷限他們在營運期間如何對待乘客，還應根據他們在出現問題時，向客戶提供的服務。根據2023年1 月1日至9月30日的數據，以下是AirHelp得分前十高的航空公司：

+ 9

1. 卡塔爾航空－8.38

2. 歐洲之翼航空（Eurowings）－8.27

3. LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）－8.11

4. 阿提哈德航空（Etihad Airways）、全日空（All Nippon Airways）－8.09

6. 奧地利航空（Austrian Airlines）－8.07

7. 美國航空（American Airlines）－7.97

8. 中華航空－7.92

9. 挪威優德魯航空（Wideroe）－7.89

10. 聯合航空（United Airlines）－7.88



得分最低的航空公司是：

1. 突尼西亞航空（Tunisair）－4.12

2. 英國航空（British Airways）－5.03

3. 美國邊疆航空（Frontier Airlines）、土耳其飛馬航空（Pegasus Airlines）－5.18

5. 捷克航空（Czech Airlines）－5.20



自2015年以來，總部位於多哈（Doha）的卡塔爾航空幾乎每年都在排名中名列前茅，只有2016年跌至第二位。而在大多數排名中穩居前列的新加坡航空（Singapore Airlines），則因索賠處理得分僅5.4分排名第26，備受推崇的阿聯酋航空（Emirates）也因同樣原因名列第24名。

（編按：國泰航空平均得分為6.77，在準時表現及顧客意見方面分別獲7.6及8.4分，惟在索賠處理效率只有4.3分，最終整體排名46位）

若只考量索賠處理效率，得分最高的航空公司是：

1. 中華航空和比利時布魯塞爾航空（Brussels Airlines）－8.2

2. 聯合航空、北歐航空（Scandinavian Airlines）、拉脫維亞波羅的海航空（airBaltic）－8.1



延伸閱讀：機場輸送帶等2個鐘先知行李冇上機 原因曝光 航空公司竟係故意

+ 10

延伸閱讀：

冰島火山爆發！規模超越近年紀錄 外界憂噴發地離電廠近

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】