烏克蘭未確定墜毀俄軍機載烏戰俘　澤連斯基要求國際調查

俄羅斯證實該國一架運輸機1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorod Oblast） 墜毀，機上74人全部罹難。俄稱機上有65名原被載往該州進行換俘的烏克蘭戰俘，但遭烏軍導彈擊落。烏克蘭尚未確認有關說法，總統要進行國際調查。



俄羅斯稱是烏克蘭導彈將運輸機擊落，這是野蠻的恐怖主義行為。烏克蘭則稱未能確定機上是否有烏克蘭戰俘，又稱俄羅斯須對事件承擔責任。

俄羅斯國防部表示，是烏軍從哈爾科夫州利普齊鎮（Lyptsi，暫譯）發射的防空導彈將俄軍連輸機擊落，稱俄方雷達設備監測到烏克蘭發射2枚導彈。

俄羅斯證實該國一架運輸機2024年1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorodskaya oblast） 墜毀，機上74人全部罹難。俄羅斯稱機上有65名原被載往該州進行換俘的烏克蘭戰俘，但客機遭烏克蘭擊落。

俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，俄方已要求聯合國安理會舉行緊急會議討論事件。安理會輪任主席國法國指，會議25日舉行。

烏克蘭情報部門仍未確認運輸機是否由烏軍擊落，僅稱俄烏24日有安排交換戰俘，但俄方沒提供相關資料，烏方亦沒收到機上人士身份資料。烏克蘭亦沒如過往般，接到指示須在特定時間確保別爾哥羅德州上空安全。烏方認為事件或是俄方策劃，目的是削弱國際社會對烏克蘭的支持。

俄羅斯證實該國一架運輸機2024年1月24日在俄別爾哥羅德州（Belgorodskaya oblast） 墜毀，機上74人全部罹難。俄方稱機上有65名原被載往該州進行換俘的烏克蘭戰俘，但遭烏克蘭導彈擊落。空難現場接近俄羅斯雅布格諾沃村（Yablonovo），圖為1月24日，鏡頭下一印有村莊的名字的路牌佇立路旁。（Reuters）

烏克蘭總統辦公室1月25日發布該國總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的視像發言，他要求啟動國際調查，又稱已指示多個州機構調查這宗空難。

他在回應事件時稱：「顯然，俄羅斯人正在玩弄烏克蘭戰俘的生命、他們親屬的感情以及我們社會的情緒」。

他在發言時並無確認或否認俄羅斯的說法，僅稱這是艱難的一天。

澤連斯基回應在社交網絡流傳的空難影片時稱：「我們需盡可能地查明所有明確的事實，因飛機墜毀發生在俄羅斯境內，這是我們無法控制的。」

▼烏克蘭總統辦公室1月25日發布澤連斯基對於空難的回應：