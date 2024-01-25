日本自民黨增至4派系因黑金醜聞解散　日媒：高層擬促安倍派負責

日本執政自民黨內的森山派1月25日決定解散，為黨內6個派系中第4個因黑金醜聞影響而宣布解散的派系。共同社25日引述消息人士報道，自民黨領導層要求成為搜查對象的安倍派幹部討論如何負起政治責任。



自民黨的政治黑金醜聞持續發酵，東京地方檢察廳1月中以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，起訴涉案的多名執政黨三大派系成員，包括安倍派會計負責人松本淳一郎、二階派前會計負責人永井等、岸田派前會計負責人佐佐木和男等人。這三派系未有記錄在收支報告中的資金總額超過17億日圓（約8,970萬港元）。

圖為日本首相岸田文雄2023年11月17日在美國加州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會討論中發表講話。（Reuters）

共同社報道，在事件中無人被立案的森山派25日也召開會議決定解散派。擔任會長的自民黨總務會長森山裕在會後向媒體表示「解散是痛苦決定。為挽回政治信任而作出決定。」森山派所屬議員有8人，是自民黨內人數最少的派系。

自民黨本來的6個派系中，至今安倍派、二階派、岸田派、森山派決定解散。麻生派計劃保留派系，茂木派則會展開磋商。

共同社25日引述消息人士指，自民黨領導層要求安倍派幹部討論如何負起政治責任，出現主張派內成員鹽谷立、高木毅等人有必要退黨的呼聲。