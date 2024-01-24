拜登競選集會20分鐘被打斷13次　遭批挺以色列「種族滅絕」

美國總統拜登（Joe Biden）1月23日在競選集會上發言時，在20分鐘內被打斷13次。他被批評支持以色列的「種族滅絕」。



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拜登23日在維珍尼亞州（Virginia）出席競選集會並發言時，在20分鐘內被反戰人士打斷13次，他們批評他對以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）戰爭的處理方式。

美國總統拜登2024年1月23日在美國維珍尼亞州出席一場墮胎權運動活動期間，一名參加者在觀眾席大叫，多次打斷拜登講話。（Reuters）

全國廣播公司（NBC）24日稱，一名示威者高叫「種族滅絕喬」（Genocide Joe），另一名示威者則呼籲「立即停火」。也有人舉着寫有「讓加沙婦女活下去」的標語，另一人則揮舞巴勒斯坦旗。

拜登表示這種干擾可能會持續下去，批評者早已計劃這樣做。

自10月7日以巴戰爭爆發以來，拜登放任以色列以打擊哈馬斯為由，對加沙猛攻，將加沙北部平民由北推到南。由於加沙地帶基本上被以色列完全封鎖，難民接近完全無路可逃，不但死傷慘重，更陷入人道災難。

美國總統拜登2024年1月23日在美國維珍尼亞州出席一場墮胎權運動活動期間，一名參加者在觀眾席大叫，多次打斷拜登講話。（Reuters）

拜登政府在戰爭爆發初期已表明支持以軍打擊哈馬斯，直到轟炸造成數千巴人死亡，他才呼籲進行「人道主義暫停」並警告以色列。他一直強調打擊哈馬斯的正當性。此舉惹來美國內部與國際社會撻伐，有美國示威者指拜登是簽字同意以色列進行種族滅絕，指他是「種族滅絕的喬」（Genocide Joe）。