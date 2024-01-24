加沙南部汗尤尼斯遭猛烈轟炸　醫護病人被圍困醫院

加沙的戰火持續，自1月21日傍晚起，南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的南面及北面被持續猛烈轟炸。當地的納賽爾醫院（Nasser hospital）內有無國界醫生員工報稱感受到地面震動，亦令棲身院內的員工、病人及流徙者感到恐慌。該院的所有病房已爆滿，由於逃離路線均被封鎖，醫護人員及病人無法安全撤離醫院；無國界醫生員工憂慮這些戰鬥、炮擊及轟炸將愈趨激烈並逐漸迫近納賽爾醫院。



圖、文：無國界醫生



加沙駐有20名國際員工 捐出107噸物資

加沙衝突爆發超過一百日，無國界醫生上周五（19日）於埃及開羅召開記者會，再三呼籲立即長期停火以保障平民安全，又指組織提供的有限援助無法滿足當地龐大的人道需求。自衝突於10月初升級至今，組織已運送107噸物資進入加沙，大部分為醫療物資。另外，目前有約20名國際人員於當地工作，他們平均逗留一個月後輪班。

（左起）無國界醫生加沙緊急項目統籌奧滕斯帕特森與加沙項目醫療顧問瓦拉佩塔上周五舉行記者會，講述加沙逾百日戰火下，前線救援人員在當地見證的慘況。

僅得18部洗腎機 長期病人缺藥現危機

無國界醫生加沙緊急項目統籌奧滕斯帕特森（Helen Ottens-Patterson）於記者會上表示，團隊於當地目睹大量呼吸道感染和腹瀉的個案，趨勢令人憂慮；此外，長期病是當地另一緊急的健康問題，越來越多長期病人因缺乏藥物和治療而出現併發症，例如心臟病發、中風和末期糖尿病等。她續稱，目前加沙僅得18部洗腎機，預約時間極長，加上醫療系統運作大受影響，預料將出現更多併發症和死亡個案。

無國界醫生加沙項目醫療顧問瓦拉佩塔（Enrico Vallaperta）自去年11月起被派往當地工作，他於記者會上表示，整個加沙北部已被徹底摧毀，巴勒斯坦平民無法正常生活。任務初期，瓦拉佩塔被派往加沙中部的阿克薩醫院（Al-Aqsa hospital），院內團隊主力支援複雜傷口的術後護理，他表示：「原本醫院只有240張病床，但當時院內接收超過650名病人。因為病床不足，完成手術的病人仍然要留在手術室，隨後的病人因而無法進內接受手術。」

無國界醫生團隊支援位於加沙南部的納賽爾醫院，每天有大量病人湧入醫院，南部的醫療系統已經不勝負荷並瀕臨崩潰。

有別於烏克蘭 加沙人無處可逃

今年1月6日，由於以色列軍方下令撤離，而且阿克薩醫院周邊數度受襲，嚴重威脅院內人員的安全，團隊別無他選只能撤離，忍痛留下超過700名行動不便且無處可逃的病人。瓦拉佩塔表示逾100名員工及其家屬撤離後兩天，他們棲身的避難所遭砲彈攻擊，導致一名員工的5歲女兒死亡。瓦拉佩塔指出，對比他於2022年參與的烏克蘭救援項目，加沙的兒童傷者非常多，他說：「烏克蘭（在衝突）初期的確也見到很多婦孺受傷，但不久後他們會被送往其他地區，而在加沙這並不可能，民衆無處可逃。」

去年10月底，無國界醫生捐贈的一批醫療物資透過世界衛生組織的專機成功送往埃及，物資用於加沙的緊急醫療應對。

在加沙，超過180萬人的生活空間不斷被撤離令擠壓，流離失所者以塑料布搭建的帳篷難抵近期的夜雨寒風。無國界醫生重申，必須立即無條件停火、立即停止攻擊平民和醫院，以及讓全面人道援助暢通無阻地進入加沙，這樣加沙的人道災難才有望緩解。

無國界醫生的護士（右）正爲一名加沙的嬰兒提供醫療護理。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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