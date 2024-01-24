加沙南部汗尤尼斯遭猛烈轟炸 醫護病人被圍困醫院
加沙的戰火持續，自1月21日傍晚起，南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的南面及北面被持續猛烈轟炸。當地的納賽爾醫院（Nasser hospital）內有無國界醫生員工報稱感受到地面震動，亦令棲身院內的員工、病人及流徙者感到恐慌。該院的所有病房已爆滿，由於逃離路線均被封鎖，醫護人員及病人無法安全撤離醫院；無國界醫生員工憂慮這些戰鬥、炮擊及轟炸將愈趨激烈並逐漸迫近納賽爾醫院。
圖、文：無國界醫生
加沙駐有20名國際員工 捐出107噸物資
加沙衝突爆發超過一百日，無國界醫生上周五（19日）於埃及開羅召開記者會，再三呼籲立即長期停火以保障平民安全，又指組織提供的有限援助無法滿足當地龐大的人道需求。自衝突於10月初升級至今，組織已運送107噸物資進入加沙，大部分為醫療物資。另外，目前有約20名國際人員於當地工作，他們平均逗留一個月後輪班。
僅得18部洗腎機 長期病人缺藥現危機
無國界醫生加沙緊急項目統籌奧滕斯帕特森（Helen Ottens-Patterson）於記者會上表示，團隊於當地目睹大量呼吸道感染和腹瀉的個案，趨勢令人憂慮；此外，長期病是當地另一緊急的健康問題，越來越多長期病人因缺乏藥物和治療而出現併發症，例如心臟病發、中風和末期糖尿病等。她續稱，目前加沙僅得18部洗腎機，預約時間極長，加上醫療系統運作大受影響，預料將出現更多併發症和死亡個案。
無國界醫生加沙項目醫療顧問瓦拉佩塔（Enrico Vallaperta）自去年11月起被派往當地工作，他於記者會上表示，整個加沙北部已被徹底摧毀，巴勒斯坦平民無法正常生活。任務初期，瓦拉佩塔被派往加沙中部的阿克薩醫院（Al-Aqsa hospital），院內團隊主力支援複雜傷口的術後護理，他表示：「原本醫院只有240張病床，但當時院內接收超過650名病人。因為病床不足，完成手術的病人仍然要留在手術室，隨後的病人因而無法進內接受手術。」
有別於烏克蘭 加沙人無處可逃
今年1月6日，由於以色列軍方下令撤離，而且阿克薩醫院周邊數度受襲，嚴重威脅院內人員的安全，團隊別無他選只能撤離，忍痛留下超過700名行動不便且無處可逃的病人。瓦拉佩塔表示逾100名員工及其家屬撤離後兩天，他們棲身的避難所遭砲彈攻擊，導致一名員工的5歲女兒死亡。瓦拉佩塔指出，對比他於2022年參與的烏克蘭救援項目，加沙的兒童傷者非常多，他說：「烏克蘭（在衝突）初期的確也見到很多婦孺受傷，但不久後他們會被送往其他地區，而在加沙這並不可能，民衆無處可逃。」
在加沙，超過180萬人的生活空間不斷被撤離令擠壓，流離失所者以塑料布搭建的帳篷難抵近期的夜雨寒風。無國界醫生重申，必須立即無條件停火、立即停止攻擊平民和醫院，以及讓全面人道援助暢通無阻地進入加沙，這樣加沙的人道災難才有望緩解。
有關無國界醫生
無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。
因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。
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