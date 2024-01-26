澳洲人口提早突破2700萬人　滿足房屋需求成難題

澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）的人口鐘在1月24日突破2700萬，比預計早18年。當地人口急增，受惠於後疫情時代的移民人數增加，雖然可以提升勞動力，惟如何解決樓價上升、基建不足等問題則是一大難題。



澳洲廣播公司（ABC）及SBS電台報道，當地人口在過去12個月一共增加62.41萬人，比塔斯曼尼亞（Tasmania）的總人口57.28萬人還要多。

在新增的逾62萬人之中，有超過七成是海外移民，其中新南威爾斯州（New South Wales）是最多人移居的目的地，維多利亞州（Victoria）及昆士蘭州（Queensland）則緊隨其後。

澳洲在過去12個月錄得62.41萬人口增長，當中有七成以上是海外移民，而新南威爾斯州更成為移民目的地首選。（Reuters）

澳洲在霍華德（John Howard）執政時代，於2002年公布首份跨代人口預測報告，當時估計當地人口在2042年才升至2530萬人。

人口統計學專家麥克林德爾（Mark McCrindle）表示，出現這個里程碑正值基建處於瓶頸狀態，教育、醫療供應已為民眾帶來壓力，即使政府推出新的建屋政策，大家都無意「上樓」。

麥克林德爾認為，澳洲未來需要重返可持續增長的軌道，一方面需要提高出生率，長遠帶動人口增長；另方面亦要繼續吸引移民，填補技術空缺。