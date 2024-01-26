美國伊拉克同意討論分階段撤軍　將來擬建立雙邊合作關係

伊拉克外交部說，伊拉克和美國已經同意成立一個委員會，討論以美國為首的駐伊拉克聯軍的未來，為分階段撤軍和聯盟結束制定時間表。



美國在伊拉克駐軍2500人，為當地部隊提供建議和協助，防止ISIS組織捲土重來。該組織曾在2014年佔領伊拉克和敘利亞大片領土，後被擊敗。國際聯軍中還有數百名主要來自歐洲國家的士兵。

路透社報道，伊拉克外交部星期四（1月25日）說，ISIS已被擊敗，聯軍的任務也已結束，但伊拉克熱衷於探索與聯軍成員建立雙邊關係，包括在訓練和裝備方面開展軍事合作。

伊方還說，自10月初的以哈衝突爆發以來，伊朗支持的武裝分子幾乎每天都對聯軍駐紮基地發動襲擊，美國的報復性打擊也不斷升級，聯軍的存在已成為不穩定的磁鐵。

伊拉克和美國軍方官員將舉行會談，評估伊拉克安全部隊的行動要求和效率，以及他們面臨的威脅。雙方將在此基礎上決定聯軍逐步撤出的速度和未來雙邊關係的前景。

路透社星期三（24日）曾報道稱，美國和伊拉克將啟動會談。

美國和伊拉克官員說，這一進程預計將耗時數月甚至更長，結果尚不明確，美軍也不會馬上撤出伊拉克。

報道指出，華盛頓擔心快速撤軍可能會造成安全真空，從而被伊朗或ISIS趁虛而入。ISIS在沙漠地區設有潛伏小組，雖然沒有佔領任何領土，但仍在繼續發動低級別的襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

