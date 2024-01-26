美國伊拉克同意討論分階段撤軍　將來擬建立雙邊合作關係

撰文：聯合早報
出版：更新：

伊拉克外交部說，伊拉克和美國已經同意成立一個委員會，討論以美國為首的駐伊拉克聯軍的未來，為分階段撤軍和聯盟結束制定時間表。

美國在伊拉克駐軍2500人，為當地部隊提供建議和協助，防止ISIS組織捲土重來。該組織曾在2014年佔領伊拉克和敘利亞大片領土，後被擊敗。國際聯軍中還有數百名主要來自歐洲國家的士兵。

路透社報道，伊拉克外交部星期四（1月25日）說，ISIS已被擊敗，聯軍的任務也已結束，但伊拉克熱衷於探索與聯軍成員建立雙邊關係，包括在訓練和裝備方面開展軍事合作。

伊方還說，自10月初的以哈衝突爆發以來，伊朗支持的武裝分子幾乎每天都對聯軍駐紮基地發動襲擊，美國的報復性打擊也不斷升級，聯軍的存在已成為不穩定的磁鐵。

伊拉克和美國軍方官員將舉行會談，評估伊拉克安全部隊的行動要求和效率，以及他們面臨的威脅。雙方將在此基礎上決定聯軍逐步撤出的速度和未來雙邊關係的前景。

路透社星期三（24日）曾報道稱，美國和伊拉克將啟動會談。

美國和伊拉克官員說，這一進程預計將耗時數月甚至更長，結果尚不明確，美軍也不會馬上撤出伊拉克。

報道指出，華盛頓擔心快速撤軍可能會造成安全真空，從而被伊朗或ISIS趁虛而入。ISIS在沙漠地區設有潛伏小組，雖然沒有佔領任何領土，但仍在繼續發動低級別的襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

美國伊拉克準備討論國際聯軍撤出安排伊拉克一空軍基地遭導彈及火箭攻擊　多人受傷包括美軍人員美國防部稱目前不打算從伊拉克撤軍伊拉克宣布終止國際聯盟駐軍安排　擬成立雙邊委員會
美國
伊拉克
美軍
中東