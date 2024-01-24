白宮：瑞典是強大防務夥伴　讓美國北約更安全強大

美國對土耳其大國民議會表決批准關於瑞典加入北約（NATO）議定書的議案，表示歡迎。



路透社報道，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）1月23日在社交平台X（前稱Twitter）說：「瑞典是一個強大和有能力的防務夥伴，它加入北約將使美國和北約更加安全和強大。」

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在土耳其議會批准瑞典加入北約議定書的議案後，呼籲匈牙利也盡快完成批准瑞典「入約」程序。

斯托爾滕貝格說：「在維爾紐斯峰會上，所有北約成員國都同意邀請瑞典加入我們的聯盟，瑞典已經履行它的承諾。瑞典的加入使北約更加強大，讓我們所有人都更加安全。」

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）2023年10月25日在瑞典斯德哥爾摩舉行的北約工業論壇上發表講話。（Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS）

目前只剩匈牙利尚未批准瑞典申請。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）此前表明，匈牙利會追隨土耳其的決定。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，同年5月瑞典和芬蘭同時申請加入北約。

按照規程，北約所有成員國必須一致同意才能吸收新成員。芬蘭已於2023年4月正式獲准加入北約，而瑞典的入約議定書遲遲未獲土耳其和匈牙利批准。土耳其大國民議會外事委員會推遲至2023年底才通過關於瑞典加入北約議定書的議案。

瑞典擁有龐大的國防工業，它的加入將為北約增加一支技術先進的軍隊、改善通往鄰國芬蘭的補給路線，同時有助於防禦愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。

本文獲《聯合早報》授權轉載

