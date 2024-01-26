桐島聰｜日本潛逃最久通緝犯疑落網　所屬組織惡名昭彰擬暗殺天皇

日媒1月26日報道，涉嫌與1970年代多宗大型企業爆炸案有關的通緝犯桐島聰在潛逃49年後被捕，警方正進一步確認身份，據日媒指他是目前在逃時間最長的日本通緝犯。他過去所屬的反政府極端主義組織「東亞反日武裝戰線」在日本惡名昭彰，犯下多宗包括針對大型企業的爆炸案，更曾策劃暗殺天皇。



東亞反日武裝戰線是什麼組織？

「東亞反日武裝戰線」在1970年代初創立，主張反政府、反天皇制，70年代在日本各地犯下連環爆炸案，據日本放送協會（NHK）指，組織牽涉的爆炸案多達12宗。針對對象包括在海外擴張的大型企業。

此組織最廣為人知的爆炸案發生在1974年8月30日，東京千代田區的三菱重工大廈發生爆炸，多達8人死亡，約380人受傷，震驚全國。「東亞反日武裝戰線」也曾針對三井物產犯案。

桐島聰被指於1975年4月18日，涉嫌在東京銀座的韓國產業經濟研究院大門上放上自製炸彈，並於次日19日凌晨1點左右引爆，受到全國通緝。

暗殺天皇「虹作戰」計劃

1974年，「東亞反日武裝戰線」也設下暗殺天皇裕仁的「虹作戰」計劃，據產經新聞指，組織本想在鐵路橋上動手腳，在1974年8月14日炸毀天皇搭乘的火車，計劃最終取消，未有成事，炸彈被指最後用於同月發生的三菱重工爆炸案。

在三菱重工爆炸案後，政府大力追查疑犯，至1975年5月，東亞反日武裝戰線有多位主要成員被捕及被起訴。截至目前，組織有8人遭起訴。

「東亞反日武裝戰線」的創辦人是大道寺將司，他在1975年5月被捕，法庭判處死刑，他最終2017年在獄中去世。

綜合《每日新聞》、日本放送協會（NHK）引述調查人員指，桐島聰最初以化名住進神奈川縣一家醫院，他患有末期癌症，在醫院接受治療，至後來開始表明自己是桐島聰，警方將其抓捕，目前正展開進一步的身份確認，包括將進行DNA鑑定。調查人員根據其特徵，認為他就是桐島聰的機會甚高。