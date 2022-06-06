「赤軍魔女」重信房子出獄　何以是日本與阿拉伯世界的共同尷尬？

2022年5月28日，高齡76歲的重信房子假釋出獄，距其2000年返日被捕以來，這位「日本赤軍」前領袖已在獄中度過20餘年。

1945年9月28日，重信房子生於日本東京，其父為極右組織成員，但重信房子本人並未克紹箕裘，而是在大學時期接觸了左翼學生運動，與遠山美枝子（日後的「聯合赤軍」成員，死於1972年的山間基地肅反）等人結識，並在激進政治爆發的時代氛圍下，逐步投身極左派武裝鬥爭，成為組織同志口中的「魔女」。

回望當年日本，左翼武裝鬥爭進入某種「白熱化的日暮途窮」，參與者的精神狀態漸趨極端，現實環境卻是日漸閉塞，在雙重互噬的逼仄下，「成魔」與「轉進」成了這批青年的理想終局。

重信房子於2000年被捕後，在22年後的5月28日出獄。（Twitter@antisemesmiye）

其中「聯合赤軍」於1971年12月竄入山間活動，並在名為「總結」（日文：総括）的內部私刑肅反下，導致12名「覺悟不夠」的成員死亡，加上對2名叛逃成員的謀殺，「聯合赤軍」的29名初始成員中，有14人在組織成立不到1年內，便被同志殘忍殺害。當日本警方於1972年攻破赤軍佔領的淺間山莊時，仍有部分民眾對這群左翼青年其報以同情，但伴隨山間基地種種「肅反」私刑在媒體上曝光，赤軍形象一落千丈，反抗警察、挑戰威權的怒目金剛，瞬間墮落為屠戮同志、毫無人性的兇狠夜叉，「聯合赤軍」由此宣告覆滅。

而重信房子等人則受「國際基地構造論」（日文：國際根拠地論）思想影響，認為既然本土起義暫遇瓶頸，應當轉至小型的「工人國家」（日文：労働者國家），組織當地左翼武裝鬥爭勢力，滲透並奪取該國政權，並藉此「國際基地」誘發發達國家的暴力革命，同時在第三世界推展民族解放革命，最終引爆「世界革命戰爭」。在此考量下，重信房子與同志於1971年前往黎巴嫩，成立名為「日本赤軍」的海外基地，同時參與巴勒斯坦解放勢力的軍事訓練。

然伴隨重信房子於2000年被捕，並在2001年宣告解散「日本赤軍」，此一轉進也被歷史證明，是日本激進左翼的又一次迴光返照。1970年代起，日本社會革命激情褪去，左翼學運遭到了群眾唾棄，反對日美同盟的政治路線也由此沒落。故重信房子的重獲自由，其實並未激起日本社會的熱情回應，反而盡顯突兀的斷代情緒：日本共產黨向來與赤軍劃清界線、少數左翼舊人緬懷其代表的革命歲月、絕大多數日本青年則對此「罪犯假釋出獄」冷漠無感。

而在相隔千里的阿拉伯世界，重信房子的肉身解封，也遭遇了另一種形式的尷尬回應。

時隔20年後，重信房子在5月28日假釋出獄，而日媒也特別關心她出獄之後的動向。（AP）

阿拉伯世界的媒體輿情

首先，部分黎巴嫩媒體對此事進行了一定程度的正面報道，例如立場親伊朗與黎巴嫩真主黨的《廣場電視台》（Al Mayadeen）如此描述：「從東京到貝魯特，為理想奉獻一生的重信房子證明了，女性也能扮演舉足輕重的角色」、「一生為反帝事業服務，巴勒斯坦成為其使命的一部分」；立場相對中立的《新電視台》（Al Jadeed）則以平實口吻介紹重信房子生平，並強調解放巴勒斯坦的正義性。

此外巴勒斯坦相關傳媒、左翼社群等，也對重信房子獲釋有所討論，例如「共產主義是解決之道」（阿拉伯文：الشيوعية هي الحل）、「巴勒斯坦青年運動」（阿拉伯文：حركة الشباب الفلسطيني）等，皆在一定程度上，讚揚重信房子對反帝革命事業的堅持，以及為巴勒斯坦解放鬥爭的犧牲奉獻。

然其餘阿拉伯媒體並不採用上述敍事。由沙特王室贊助成立、總部設於倫敦的離岸媒體《中東報》（Asharq Al-Awsat），便列舉其策劃襲擊導致的無辜死傷，以及晚年於獄中的懺悔話語：「我們的希望沒有實現，而是以醜陋的結局告終」；卡塔爾王室贊助、總部位於倫敦的離岸媒體《新阿拉伯人》（Al-Araby Al-Jadeed），同樣採取類似的報道基調，並增加其晚年受訪時的反省：「我們只是大學生，我們以為我們什麼都知道，我們以為我們會改變世界。但我們實際上並沒有意識到，我們給所有人都帶來了麻煩。」

據律師表示，重信房子十分期待出獄後的生活，希望能和老朋友們見面聊天。（AP）

科威特的《日報》（Al-Jarida）則全篇未提重信房子與巴勒斯坦解放鬥爭的關聯，而是稱其為「在1970年代間散播恐怖的日本赤軍創始人」，並以簡短篇幅描述其出獄場景。此外不論是《日報》、《中東報》或《新阿拉伯人》，皆沿用西方媒體用語，稱重信房子為「赤色女王」（الملكة الحمراء）、「恐襲女帝」（إمبراطورة الإرهاب）。

而最極端、戲劇化的呈現對比，發生在阿拉伯世界首屈一指的《半島電視台》（Al Jazeera）與以色列阿拉伯語媒體《團結報》（Al-Ittihad）間。前者由卡塔爾運營，雖在英文網頁上簡略報道重信房子出獄的新聞 ，卻於阿拉伯語網頁上隻字未提，針對重信房子的最新報道，還停留在2006年其被宣判20年有期徒刑時 ；《團結報》則由以色列共產黨經營，總部位於海法（Haifa），其以「被拘 22年後：活動家重信房子擁抱自由和巴勒斯坦頭巾」為題，褒舉這位日本女性對巴勒斯坦解放事業的貢獻。若抹去媒體名稱，單就雙方的運營國家直觀判斷，或許會有不少人誤以為以色列《團結報》的稿子，應是出自《半島電視台》之手。

簡言之，除了巴勒斯坦、部分黎巴嫩當地媒體與左翼相關媒體社群外，阿拉伯世界輿情對重信房子的描述，大多不離「激進歲月犯下過錯」、「屢次恐襲惡名昭彰」等元素，諸如《半島電視台》等大型媒體，更是直接跳過不報，迴避了不知如何定位的尷尬。如此現象，與華語網路上所謂「至今仍是夢想解放巴勒斯坦人們的精神象徵」等一廂情願想像，存在極大落差。

其獄友也透露，重信房子想在出獄後回歸平穩、安定的生活，未來不會再參與任何社會運動。（AP）

巴勒斯坦解放事業也發生質變

而導致此一錯位的關鍵，一是「日本赤軍」行動本身，其實並不與巴勒斯坦鬥爭議程完全相容，二是伴隨歷史遞進，巴勒斯坦解放事業也已發生質變。

回顧重信房子的中東歲月，其先是於1971年2月2日與出身「京都大學游擊隊」的奧平岡士辦理假結婚，獲得了「奧平房子」的户籍名，再於同年2月28日以此成功出境，與同志們飛往黎巴嫩，借「國際志願者」之姿參加解放巴勒斯坦人民陣線（PFLP，簡稱「人陣」），並於黎巴嫩的貝卡谷地進行軍事訓練。

彼時重信房子等人並未強調自己的日本身分，而是在全球左翼武裝革命的脈絡下，自稱「阿拉伯赤軍」、「阿拉伯赤軍委員會」、「革命赤軍」等，重信房子使用了「瑪麗亞」（阿拉伯文：مريم）這一阿拉伯化名，奧平岡士則被稱作「巴爾希姆」（阿拉伯文：برشم）。1972年5月30日，岡本公三、奧平剛士、安田泰之在「人陣」指揮下，發動震驚全球的特拉維夫機場掃射事件，造成24名平民死亡，安田泰之、奧平剛士亦當場斃命。「人陣」與重信房子乃於事後發表聯合聲明，宣告「日本赤軍」（阿拉伯文：الجيش الأحمر الياباني）於5月30日成立，其組織也在1974年正式更名。

重信房子與加桑·卡納法尼（Ghassan Kanafani）合影，後者為巴勒斯坦作家，同時也是「人陣」重要成員，而非網傳的重信房子丈夫。（Twitter@antisemesmiye）

隨後，「日本赤軍」開始在全球各地發動多起劫機、襲擊事件，部分是為迫使日本政府釋放在押的赤軍成員，同時勒索贖金，部分則是在反美反帝敍事下的針對性攻擊，例如1974年的新加坡殼牌煉油廠襲擊與劫船事件，以及1988年的意大利那不勒斯聯合勞軍組織（USO，為美軍及其家人提供娛樂表演的機構）爆炸事件等。

平心而論，特拉維夫機場掃射事件雖震驚國際，並在以巴衝突的敍事框架下，讓「日本赤軍」享有全球知名度，卻是其少數純粹涉及巴勒斯坦議題的武裝鬥爭。在此之後，赤軍雖仍與「人陣」共同行動，卻也逐步推進自身鬥爭議程，例如要求日本政府釋放赤軍舊部與支付高額贖金等，便不全然是為支持巴勒斯坦事業，反而更多是在「赤軍派」、「聯合赤軍」盡皆覆滅的現實下，欲替日本極左武裝鬥爭續命。換言之，在「日本赤軍」的鬥爭版圖中，「日本」的民族主義色彩，終究高過了「赤軍」的階級訴求。

然而跨不過民族主義高牆的，又豈止「日本赤軍」？「人陣」同樣經歷了類似掙扎。1960年代起，巴勒斯坦鬥爭漸與全球左翼熱潮匯流，本以「泛阿拉伯主義」為精神火種的武裝團體，遂在壯大聲勢、團結一切可團結力量的考量下，倒向冷戰下的社會主義陣營，以爭取來自蘇聯、中國、朝鮮的各式支援，例如「人陣」便在1969年宣佈自己為馬克斯列寧主義組織，同時忠於泛阿拉伯主義，並將巴勒斯坦鬥爭定調為反對西方帝國主義的分支，表示將通過推翻「反動」政權來團結阿拉伯世界。

在此立場下，「人陣」不僅獲取蘇聯軍火，也吸引到重信房子等全球左翼武裝鬥爭青年。然而伴隨1967年「六日戰爭」挫敗後的泛伊斯蘭主義蔓延，蘇聯又於1991年解體，以巴關係也在90年代短暫緩和，「人陣」的世俗、社會主義立場日漸尷尬，尤其是以巴1993年簽署《奧斯陸協定》（Oslo Accords）後，頻繁發動自殺式恐襲、主打伊斯蘭原教旨主義的哈馬斯（Hamas）異軍突起，「人陣」的版圖遭其蠶食鯨吞，並在巴勒斯坦鬥爭中逐漸邊緣化，只好在世俗與社會主義立場上不斷投降，期望獲取主打聖戰與宗教意識型態的伊斯蘭勢力資源，包括伊朗與其直接支持的黎巴嫩真主黨。

重信房子當年和女兒的合照。（Twitter / @GhassanKDE）

此一轉變後，「日本赤軍」顯然不可能再與「人陣」共同行動，加上前者也因蘇聯解體頓失支援、重要幹部亦在1990年代紛紛被捕，「日本赤軍」的根基漸遭掏空，在阿拉伯世界也失去了支持。最終重信房子返日被捕，可謂是這段全球左翼熱潮衰退的慘淡註腳，其與「人陣」的合作歲月，也永遠停在了1980年代。

此外，阿拉伯媒體的欲言又止，也折射巴勒斯坦解放事業的大廈傾頹。經歷四次中東戰爭後，多數阿拉伯國家已對此議題敬謝不敏，論及巴勒斯坦解放事業，沒有阿拉伯國家敢不譴責以色列，卻也沒有任一國家，會永遠關閉與以色列交往的大門，差別只在互動程度之深淺。1979年與1994年，以色列先是與曾為反以前鋒的埃及、約旦建交，又於2020年連續與阿聯酋、蘇丹、摩洛哥、巴林建交，這背後雖有特朗普（Donald Trump）大力推動親以政策的因素，卻也與部分阿拉伯國家急於「放下歷史情仇」有關。

如今區域內戰、政權更迭、代理人衝突成了中東熱點議題，巴勒斯坦的輿論能量持續萎縮，哈馬斯等聖戰組織對以色列平民發動恐襲，更在全球反恐的語境下，令其鬥爭光環蒙上陰影，如今情勢遠比左翼浪潮褪去的90年代更加陰暗。重信房子與「人陣」的邊緣化，不僅象徵日本與阿拉伯左翼武裝的一蹶不振，也體現了巴勒斯坦解放事業儘管曾經風光，卻也終究會時不我予的殘酷歷史規律。