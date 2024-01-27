印尼總統佐科維多多卸任在即　十年基建項目是好是壞？

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）10年前上任之初提出，印尼要發揮潛力，首先必須建設廣泛的交通基礎設施，包括機場、鐵路和公路，將印尼1萬7000多座島嶼銜接起來。

他耗費將近8000億美元（約6.24萬億港元）推動基建，建了16座新機場、18個新港口和超過2000公里的收費大道。他花在基建上的預算佔國內生產總值的5%至7%，遠高於二十國集團的平均1%。

如今隨着佐科任期即將結束，他的基建項目面對究竟是帶動了經濟發展，還是淪為白象工程的仔細審查。



佐科去年9月受訪時說：「基礎設施建設不會立即帶來效益，選擇在於要現在建還是以後才建。我選擇現在就建。」

不過批評者稱，佐科政府的不少基建項目華而不實。西爪哇省的克塔賈蒂（Kertajati）國際機場耗資4.9萬億印尼盾（約24.13億港元）興建，2018年啟用，至今機場空蕩蕩，偶爾有飛往吉隆坡和朝聖地點的航班。由於航班少，機場反而成了拍結婚照的熱門去處。

最靠近這座機場的萬隆市在100公里外，兩地沒有公共交通，雖然高速公路已開通，但開車需要至少一個半小時，一些人寧願到航班更多的雅加達機場。

雅加達至萬隆高速鐵路正式通車，縮短來往兩地的時間。（微信公眾號＠中國鐵路）

新加坡南洋理工大學基礎設施專家蘇菲卡指出，佐科的很多基建項目事前缺乏良好的策劃和計算，以致一些項目完成後使用率低。

在蘇門答臘北部，一段74公里收費大道往來車輛少之又少，部分路段甚至成了人們學車的公路，或牛群棲息處。

負責此項目的國企Hutama Karya透露，收費大道平均每日交通量只有預期目標的60%，收益率僅5.53%。

偶爾使用這條大道的技工伊爾萬說：「有這條收費大道是好事，沒有也無妨，我不認為它起了很大的作用。」

興建中的新首都努山塔拉（Nusantara）至今仍吸引不到外資。反對黨已經為佐科野心勃勃的遷都計劃貼上失敗的標籤，連佐科所屬政黨的黨員也有同感。

曾在佐科內閣擔任部長的經濟師里扎爾說：「我不得不『佩服』佐科總統，他已經知道這個項目行不通，沒有外國投資者感興趣，他仍在自賣自誇。」

雅加達地鐵通車後，外界關注它能否解決市內交通大擠塞的情況。(Getty Images）

報道指出，佐科確實有一些基建項目是成功的，例如跨爪哇高速公路和緩解雅加達交通擁堵的地鐵及輕軌系統。

一個潛在問題是，佐科政府讓國有企業負責這些基建，雖然基建債務不直接反映在政府財政預算案上，但如今這些國企背負沉重債務，最終買單的還是印尼人民。

印尼五大國營建築企業2020年負債額創新高，達295萬億印尼盾，2022年債務為287萬億印尼盾，是10年前佐科上任時的六倍有餘。

印尼央行自2022年以來已加息250個基點，加重了這些國企的再融資成本。今年年底，它們面對的到期債務總計逾10萬億印尼盾，2025年至2029年還有30萬億印尼盾債務到期。目前已有兩家國企開始變賣資產，嘗試推遲償還債務。

印尼財長慕燕妮（Sri Mulyani Indrawati）已表明不會輕易動用財政資金拯救這些國企，它們須自行與債權人商議重組債務。

身兼總統國策顧問的翁俊民（Dato'Sri Tahir，圖左）在新首都努桑塔拉（Nusantara，又譯努桑塔拉）投資興建醫院，早前便陪同總統佐科維多多（Joko Widodo，圖中）到現場視察。（受訪者提供）

新總統上台後會否繼續推動佐科的基建項目，備受關注。三名總統候選人當中，普拉博沃（Prabowo Subianto）和甘查爾（Ganjar Pranowo）承諾繼續推進遷都計劃，阿尼斯（Anies Baswedan）則意向不大。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高級研究員西瓦格指出，印尼下一位領導人任務繁重，許多基建項目在籌劃中，政府若要止損，須儘快評估哪些項目值得推進，哪些須腰斬。

他說：「賬單要來了，總得有人出錢買單。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

