印尼新首都第三期建設動工　至今實現逾200億投資承諾

印尼新首都努山塔拉（Nusantara）2023年實現的投資承諾已達41.4萬億印尼盾（約209.2億港元）。負責新都建設的主管機構說，這顯示建設工作將如期進行。



努山塔拉於星期三和星期四（12月20日和21日）展開第三期一系列建設項目的動土工程。安塔拉通訊社星期四報道，努山塔拉新都管理局對吸引到更多投資承諾感到樂觀。局長班邦也說，新都建設目前吸引到的投資，顯示投資者對努山塔拉發展前景更充滿信心。

「實現的投資承諾大幅增加，顯示新都建設將按計劃進行，也反映投資者的信心。」

努山塔拉新都管理局目前收到330份意向書，其中約55％來自國內投資者。外國投資者方面，新加坡、日本、中國和馬來西亞4個國家的投資者提交的意向書最多。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）星期三和星期四為努山塔拉的第三期工程主持動土，包括綜合醫院、警局、軍區指揮所和公寓。

新建的綜合醫院是新都唯一一所政府醫院，預計2024年7月落成。早前有3間私人醫院已動土。

圖為印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2023年12月18日在東京出席東盟（ASEAN）–日本友好合作50周年活動。（Pool via Reuters）

印尼政府有意將醫院打造成符合國際標準的轉介中心，為心臟疾病和中風患者提供優質服務。根據當局發佈的消息，這間公共醫院樓高20層，配有隔離室、加護病房、心血管加護病房和新生兒重症監護室等設施。醫院將設250張病床，聘請30名全科醫生和20名專科醫生。

新警局則配有最先進的安保系統，包括覆蓋新都每個角落監控畫面並採用人工智能的指揮中心。

印尼最大的士公司Bluebird也宣布投資2,500億印尼盾，在新都建造電動運輸系統，包括100輛電動的士、50輛電動租賃車、電動城際巴士和充電樁。

印尼政府預計，努山塔拉基礎設施建設將耗費466萬億印尼盾，五分之一來自國家預算，其餘80％則通過公共私營合作，向私人企業募資。

努山塔拉的第一期和第二期工程2023年9月和11月展開。第一期的投資額達23萬億印尼盾，第二期則達13.1萬億印尼盾。

佐科維多多說，到了2024年1月，預計再有10個項目動土。

本文獲《聯合早報》授權轉載

