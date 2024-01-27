Taylor Swift「裸照」網上湧現　白宮：社交平台有責任阻止假資訊

網上最近湧現美國樂壇天后Taylor Swift的深偽技術（DeepFake）製造裸照，白宮對事件感到憂慮，稱社交媒體企業有責任執行規定，防止類似的假資訊擴散。



《衛報》1月26日報道，該批照片最先在通訊軟件Telegram流傳，之後在其他社交媒體擴散，其中一張照片被社交平台X刪除前的瀏覽量達4700萬次。

X發表聲明指，團隊正積極刪除有關照片，並向張貼的用戶採取適當行動。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，形容有關情況令人震驚，並指國會應立法應對問題。目前多個州份已就深偽技術問題立法，但今次事件令當地有聲音要求擴大為聯邦法例。

Taylor Swift：圖為2023年10月11日，美國樂壇天后Taylor Swift在洛杉磯出席活動。（Reuters）

紐約州民主黨眾議員莫雷爾（Joseph Morelle）譴責該批照片，形容是性虐待。他在去年5月提出法案，要求立法禁止分享未經同意的深偽色情材料，稱這些圖片及片段帶來無法挽回的情緒、經濟及名譽損害，而且女性亦不成比例地受影響。

共和黨的新澤西州眾議員堅恩（Tom Kean Jr）亦認為，人工智能（AI）技術的發展遠超必要的保障措施，無論受害者是Taylor Swift或是當地的年輕人，國會都需要建立保衛措施應對情況。