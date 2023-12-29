李顯龍宣傳加密貨幣？DeepFake影片再現　新加坡籲公眾勿上當

新加坡總理李顯龍今年3月與中國環球電視網（CGTN）的訪談片段被竄改，有人利用深偽技術（DeepFake）製造假影片在網絡流傳。李總理呼籲公眾提高警惕，切勿上當受騙。



李顯龍星期五（12月29日）在Facebook貼文，提醒公眾小心「詐騙的季節」。他說，近日出現了一些利用他的錄音製作的深偽影片，宣傳加密貨幣騙局，副總理黃循財最近也成為目標。詐騙者利用人工智能技術來模仿他們的聲音及圖像，並竄改他們在正式場合拍攝的畫面。

在這個假影片中，李總理在接受CGTN主持人鄒韻的訪談時提到獲新加坡政府批准的投資機會，並推廣一個所謂由特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）設計的「革命性的投資平台」。

這個深偽影片相信是竄改今年3月播出的CGTN對李總理的訪談片段。

李總理提醒，若公眾看到或收到這些承諾保證投資回報或提供「贈品」的詐騙影片，不要給予回應；若遇到詐騙、假新聞或類似詐騙影片的廣告，可通過WhatsApp上的 ScamShield官方聊天機器人舉報（https://go.gov.sg/scamshield-bot）。他也感謝向他舉報此事的新加坡人。

他說：「利用深偽技術傳播虛假訊息的現象將繼續增加。我們須保持警惕，學會保護自己和親人免受這類騙局的侵害。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

